《國旗及國徽條例》修例料本年度展開　政府擬學校需每日升掛國旗

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-11 14:56

因應人大於去年通過《國旗法》及《國徽法》修正草案，特區政府將修訂《國旗及國徽條例》。政制及內地事務局向立法會提交諮詢文件，並會在本立法年度內盡快將草案提交立法會審議，政制事務委員會下周四（18日）的會議將就此展開討論。 根據立法會文件顯示，為配合新修訂中有關宣傳國旗及國徽知識的規定，當局會進行相關的宣傳教育工作，如製作政府電視宣傳短片及聲帶，宣傳國旗及國徽的背景，以及升掛國旗時應當遵守的禮儀等。當局又擬將有關學校升掛國旗規定的條文，納入本港條例。

因應人大於去年通過《國旗法》及《國徽法》修正草案，特區政府將修訂《國旗及國徽條例》。

全國人大常委會於去年10月通過《中華人民共和國國旗法》及《中華人民共和國國徽法》的修正草案。當局在文件中表示，修訂本港《國旗及國徽條例》的原則，是必須充分體現經修改後的《國旗法》及《國徽法》的規定、原則和精神，並實施修改後適用於本港的規定，以履行特區的憲制責任。

內地《國旗法》列明，學校除寒假、暑假和休息日外，應當每日升掛國旗；有條件的幼兒園亦需參照學校規定升掛國旗；學校除假期外，每週亦需舉行一次升旗儀式。當局建議，將有關學校升掛國旗的條文適當地納入修例範圍，執行細節則會按本地情況調整及修訂。

而內地《國旗法》則列明，中小學應當教育學生了解國旗的歷史和精神內涵、遵守國旗升掛使用規範和升旗儀式禮儀；以及新聞媒體應積極宣傳國旗知識，引導公民和組織正確使用國旗及其圖案。當局建議，將有關愛國主義教育的條文納入修例草案，為配合宣傳國旗及國徽知識的規定，當將進行相關宣傳教育工作，例如製作政府宣傳短片及聲帶等。