晚市堂食｜張宇人對初七重開審慎樂觀　麥美娟倡公務員、外傭強檢

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-13 12:08

第四波疫情放緩，政府日前宣布，食肆在年初七（18日）可恢復4人一枱，晚市堂食延長至10時，但食客要掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。 行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人今早（13日）在商台節目中表示，對於年初七重開晚市堂食審慎樂觀，他指業界已經為復業做好準備，除了食肆外，亦可在店內的枱上放置「安心出行」二維碼，避免人群聚集店外。 工聯會立法會議員麥美娟認為，現時社區上缺少足夠動員，故令不少老人家不懂使用「安心出行」的二維碼。

張宇人指，希望稍後有疫苗時，政府能將飲食業放在優先接種群組，強調正游說政府為從業員先注射。（資料圖片）

麥美娟倡處所從業員接種疫苗後 可延長營業時間

張宇人在節目中表示，食肆原本在兩、三個星期前幾乎可復業，但因疫情突然反彈，最終未能重開，年三十晚亦不能恢復晚市。張宇人指，希望稍後有疫苗時，政府能將飲食業放在優先接種群組，強調正游說政府為從業員先注射。他建議若所有顧客全部接種疫苗後，可增加食肆的每枱人數。

麥美娟認為，政府應該疫苗接種制訂指標，若有一定人口比例接種疫苗，就可放寬限聚措施，同時應提高接種誘因，若處所從業員接種後，可延長處所營業時間等。她又建議政府擴大強制檢測範圍，涵蓋全體公務員、醫護人員、教職員及外傭。

麥美娟建議，政府應擴大強制檢測範圍，涵蓋全體公務員、醫護人員、教職員及外傭。 （資料圖片/盧翊銘攝）

對於政府過去一年的抗疫工作，張宇人稱不會說無懈可擊，但強調政府已經盡力而為、問心無愧，又希望疫苗供港後，飲食業可優先接種。

麥美娟則指，政府的抗疫工作的確有改善地方，但她指遺憾的是每次都總有人「拖後腿」，如現屆不少區議員就經常與政府「唱反調」。