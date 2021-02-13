財政預算案｜鄭泳舜年初二偕「財神」請願　再促推失業援助金

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-13 12:31

今日（13日）是大年初二，民建聯立法會議員鄭泳舜與化身「財神」的副秘書長黎榮浩，早上到政府總部外請願。 鄭泳舜表示，希望新一份《財政預算案》有所有為，雖然抗疲防疫工作花貴了不少資源，但很多基層手仍然是「手停口停」，期望政府善用《預算案》支援市民，特別是關顧失業的基層人士，包括重新考慮推行失業援助金。

鄭泳舜聯同「財神」黎榮浩向市民拜年，形容過去一年挑戰重重，希望香港人可以迎難而上，疫情盡快受控。

疫情方面，鄭泳舜指除封區外，接種疫苗亦十分重要，內地及澳門等均開始接種，希望港府能在安全情況下加快落實。對於舊式大廈喉管老化問題，他建議財政司司長陳茂波在《預算案》中，資助居民進行維修。經濟方面，他促請政府盡快兌現設立3萬個臨時職位的承諾，以及推出一系列免稅措施，在惡劣的經濟狀況下舒解民困，貼地關心市民的困難。

陳茂波2月底發表新一份《預算案》。（資料圖片）

去年同樣以「財神」裝扮出現的黎榮浩指，去年焦點落在全民派1萬元，雖然很多人稱前所未有、質疑難以實行，結果真的人人有錢收；希望陳茂波今年亦可交出讓市民共同開心的《預算案》。

政府日前宣布年初七重開部分處所，鄭泳舜認為政府應做好配套，有序地讓處所復業，包括就員工檢測等提供清晰指引，以在保障市民安全的情況下，令多個行業的從業員有工開。