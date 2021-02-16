高官放假統計｜林鄭、9司局長疫下全年無休　放假最多首三位是...

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-16 14:36

「放大假」是不少打工仔心願，不過對一眾問責官員而言，放假並非必然，在新冠肺炎疫情影響下，一眾問責高官在2020年放假日數較往年大減。 《香港01》統計，特首及司局長於2020年放假日數合共僅25日，較2019年的近260日銳減。翻查政府憲報發現，特首林鄭月娥及大部分司局長在2020年均沒有休假，其中抗疫主將、食物及衛生局局長陳肇始全年無休，但要數高官「工作狂」，非政務司司長張建宗莫屬，自2017年上任起未曾休假。 特首辦回覆《香港01》查詢時表示，林鄭月娥除2017及18年離港休假外，及後沒有離港休假，即上任3年多，僅合共休假15日。據政府憲報，林鄭月娥2019及2020年沒有休假，比三任前特首均「勤力」。

問責官員享22天年假 多人未申領



根據現行安排，政治委任官員享有每年22天年假，最多可累積22天年假。《香港01》記者翻查特首、三名司長及各政策局長休假紀錄，據政府憲報，2020年特首及三司未有任何休假；局長亦有7人「全年無休」，包括主力抗疫的食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長李家超、新上任的民政事務局局長徐英偉等。



休假最多的是去年4月離任的財經事務及庫務局局長劉怡翔，全年放假11.5日。其次是商務及經濟發展局局長邱騰華，去年1月初休假6日；排第三是公務員事務局局長聶德權，休假3日。

綜觀2020年，問責高官申領假期相當「克制」，自2月起疫情漸趨嚴峻，反覆出現數波疫情，加上「封關」多時，未見有官員「放長假」。

陳肇始19年放25日 翌年無假放

不過在2019年，港府面對反修例政治風暴，休假情況卻大相逕庭。在2019年8月，有市民號召「三罷」行動，反修例示威「遍地開花」，多名局長正「放長假」，例如教育局局長楊潤雄於8月4日至13日，休假10日；食衞局長陳肇始於8月10日至18日，休假9日；發展局長黃偉綸則在7至8月放了兩次長假，分別休假16日及6日。

以2019年全年計，時任民政事務局長劉江華申領休假最多，共30日；發展局長黃偉綸排第二，有29日。



陳肇始於2019年連同星期六、日及公眾假期，全年休假25.5日，在復活節及聖誕節等日子放了4次大假，當時恐怕沒料到翌年竟「無假放」。

根據《政治委任制度官員守則》，局長缺勤時將由副局長代理職務。按照規定，特首和官員無論公幹或休假離港，只要能在需要時短時間內回港履行公務，便無須安排官員署任其職務，即是官員休假在港，也未必需要向外公布，因此按憲報列出的官員休假日數，未必全數反映官員的放假日數。

林鄭年均放假日數少過前三任特首

《香港01》記者向特首辦及各政策局查詢問責官員休假日數。特首辦回覆指，特首林鄭月娥自2017年7月1日上任以來，只在2017年12月和2018年12月作兩次短暫離港休假，分別放假1天和3天；特首在其後的2019年和2020年整年都沒有離港休假。

在3年半期間，特首間中會放假一天或半天處理私人事務，總計為15天；換句話說，特首至目前為止，在任內只取了一共19天假，未用盡每年應有的22天假期。

相較前特首董建華、梁振英，現任特首林鄭月娥放假日數更少。（資料圖片／梁鵬威攝）

回顧過去三任特首的放假情況，董建華在任約8年間合共放假59.5天，平均每年放假7.4天；曾蔭權在任約7年間，共休假89.5天，平均每年放假12.8天，而梁振英上任5年共放假67日，每年平均放13.4日。



相比之下，林鄭月娥自2017年上任特首後，總休假日數僅高於前三任特首的一年平均放假量，純以休假日數而言，可說是較歷任特首「勤力」。

張建宗逾廿年無放假 曾言「一打呔就興奮」

政務司司長辦公室、政制及內地事務局回覆指，政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長曾國衞（2020年4月上任）自上任本屆問責官員以來，未曾休假。加入政府近50年的張建宗可謂「工作狂」，他於2017年曾接受訪問，稱近廿年無放假，「每朝上班打呔我就興奮」，但笑言自己是錯誤例子，不值推介。

至於其他政策局均不願透露官員實質休假日數，僅稱根據現行安排，政治委任官員享有每年22天年假，最多可累積22天年假，而任期內所有累積假期會在其離任時被撤銷。