新冠肺炎｜林鄭視察污水監測工作　稱繼續善用科技抗疫

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-15 17:38

第四波新冠肺炎疫情放緩，今日（15日）新增9宗確診個案，是近3個月以來首度跌至單位數。 行政長官林鄭月娥聯同環境局局長黃錦星，視察新冠病毒污水監測工作，了解如何通過污水監測找出社區內的隱性患者。林鄭指，政府抗疫工作一向以科學為本，有關污水監測的研究是政府聯同本地科研團隊，利用科技協助抗疫的極佳例子。她表示，會繼續善用科技，務求取得更大的抗疫成效。

行政長官林鄭月娥到訪香港大學的公共衞生實驗室。（政府新聞處）

林鄭月娥今早先到渠務署中西區的污水井採樣點，視察工作人員採樣的流程。對於渠務署同事和合約承辦商默默支援抗疫，每天要在極短時間通知下，到選定的污水井進行連續數小時的戶外採樣，以配合研究團隊的工作，林鄭表示感謝。

林鄭及後到訪香港大學的公共衞生實驗室，由政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉等介紹污水樣本的處理及檢測過程。她與多位參與研究，在農曆新年期間仍努力不懈地工作的研究員和博士生傾談。林鄭表示，特區政府近年大力推動香港的創科發展，而大學的研究能力和水平是創新和科技的重要基礎。

她又感謝港大的跨學科團隊和各政府部門，在過去一段時間辛勤工作，於農曆新年假期仍堅守崗位，透過進行污水監測為抗疫出力。

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