梁國雄護髮｜懲教署要求女囚犯剪髮　邵家臻批新安排藐視終院裁決

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-16 10:55

社民連立法會前議員梁國雄早前就男囚犯剪短髮規定提司法覆核，去年11月獲裁定終極勝訴，終院指有關規定違反《性別歧視條例》。懲教署其後指，囚犯留長髮會帶來安全隱憂，或考慮統一要求男、女囚犯留短髮，署方近日確認已在本月初開始實施新的在囚人士剪髮安排。 社福界前立法會議員邵家臻今早（16日）在港台節目中表示，終院裁決表明規定男囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令，違反《性別歧視條例》，若現時要求女囚犯「盡量剪短」頭髮為達至男女平等，並不可取，質疑做法等於藐視法庭裁決。

社民連立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮的規定提司法覆核，去年11月獲裁定終極勝訴。（資料圖片）

邵家臻：有女囚犯埋怨梁國雄提司法覆核



邵家臻表示，據其了解，現時懲教署規定男、女囚犯都要剪髮，女囚犯的頭髮長度不得長於腋下。邵家臻引述一名剛出獄的女釋囚稱，剪髮新規定並非強制執行，他預料會先從較怕事的女囚犯「埋手」，暫不會強逼較強悍的女囚犯執行新規定，用作緩衝作用。

邵家臻又指，得知不少女囚犯對新規定反應激動，有部分女囚犯埋怨梁國雄提司法覆核，他認為是署方有意無意營造的情況；另亦有部分囚犯認為署方做法無道理，沒理由終院裁決懲教署做錯事，署方現在卻要男、女囚犯一同受苦。