邱騰華：內地不想香港成疫情惡化缺口　研引通行卡復辦大型展覽

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-16 13:08

新冠肺炎疫情肆虐逾一年，香港經濟大受打擊，失業率達6.6%，創16年高位。展望牛年經濟，商務及經濟發展局局長邱騰華稱一定「有喜亦有憂」，喜的是由於去年的基數相對較低，香港經濟在技術上回穩，由跌轉升的機會較大；另因內地經濟在去年的困難時刻仍有正增長，給了香港很大的強心針及實質的雙邊利益。 但他提到，全球絕大部份國家地方，仍處於疫情陰霾下，經濟亦在下滑軌道當中，單靠中國大陸或個別地區，是否足以逆轉全球的經濟困難，仍有待觀察。邱騰華形容，經濟困難時疫情是最大的敵人，憂慮香港成為內地疫情惡化的缺口。

商務及經濟發展局局長邱騰華展望今年一定「有喜亦有憂」。（資料圖片／梁鵬威攝）

邱騰華接受商業電台訪問時表示，鑑於現時全球疫情兩極化，香港身處兩者之間，「內地疫情基本上管控得非常好，亦不想有任何疫情惡化是來自香港，成為一個缺口」。



對於何時通關，邱騰華指，港府與內地及外地商討工作並無休止，要視乎第四波疫情發展，決定是否有空間恢復通關或重啟「旅遊氣泡」。他又指，這段時間有人不斷詢問香港的情況，但大家面對的同一局面，就是全球有多少個地方的疫情管控能令雙方滿意，國際間甚至不少發達地區，目前疫情都面對很大困難。

邱騰華透露，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的安排，透過加強病毒檢測及管理人群等，令一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全進行。

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

+ 8 + 8 + 8

港商品標「中國製造」 邱騰華籲美國「迷途知返」

美國早前宣布由香港生產並出口到當地的產品，須標示為「中國製造」。邱騰華表示，香港需維護自己作為單獨關稅地區及世貿成員的權益，呼籲美國應該要迷途知返，「因為從貿易原則來說，（美國）不但不尊重香港及其他世貿成員，而且是違規的，我們一定會據理力爭處理」。他希望美方實事求是，採取正面合理的態度。

他又估計，美國針對中國所設的貿易壁壘，包括對中國輸美商品施加額外25％關稅的措施，短期內都不會撤銷。至於中美之間的直接衝突或經貿糾紛，美國新任總統拜登上場後會否有所改變，邱騰華指仍然是未知之數， 局面會否單單因為一個政府的興替，而作出全面的改變，需要審慎檢視。