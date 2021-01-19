政府再投資27億助海洋公園轉型　邱騰華：相信日後可自負盈虧

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-19 10:56

政府昨日公布，擬向海洋公園提供16.7億元非經常性撥款，和11.2億保育補助，以協助海洋公園轉型。新方案下，山上園區逐項設施收費，山下園區則改免費入場，並由私人營運商合作經營。 商務及經濟發展局局長邱騰華今早接受港台節目《千禧年代》時表示，海洋公園有43年歷史，大部分時間都賺取盈利，並投資保育工作，可自負盈虧，但在中後期發展時，因擴展園區而負債54億元，以及額外17億元利息，如減輕公園債務及利息，就可「輕身上路」，相信每年可自負盈虧。

政府昨日公布擬向海洋公園提供16.7億元非經常性撥款，和11.2億保育補助，以協助海洋公園轉型。新方案下，上園區逐項設施收費，山下園區免費入場，並由私人營運合作經營。(資料圖片)

另外，邱騰華指，海洋公園的保育工作獲市民認可及支持，過往相關開支佔經營開支約兩成，目前受到疫情影響，三分之二時間未能開放園區，不能靠門票收入支持，故政府提供11.2億元的「專款」資助，並設定時限性，若公園日後財政恢復穩健，可自行承擔。

被問到若外判園區服務，會否削弱海洋公園主導權，邱騰華表示，相信海洋公園與私人營運商是合作關係，山下園區會以類似「商場」模式發展，以消閒、娛樂及餐飲為主，亦可構思舉辦中小型演唱會、本地特色活動市集等，相信能吸引商界投資。