新冠疫苗｜科興疫苗終過關　能否首批接種關乎「政治正確」？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-17 22:58

新冠肺炎肆虐全球，人類生活大受影響，各界都希望能夠注射疫苗，以恢復昔日生活。本港疫苗專家委員會繼1月底建議可緊急使用德國BioNTech疫苗之後，昨日（16日）再有好消息，一致推薦使用內地科興疫苗。 資深政界人士預計，專家委員會推薦後，政府將盡快安排科興疫苗運港，除了讓更多市民接種之外，更可以達致一項「政治正確」的效果。

早有消息流傳，政府將於全港18區設立社區疫苗中心，最早2月底、最遲3月初開始接種。首批疫苗將優先讓60歲以上長者接種，陪伴接種的人士亦可同場打針。今日經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒向傳媒表示，估計科興疫苗最快於周五可運抵港，下周可展開接種工作。

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林鄭料率官員接種 成疫苗計劃第一人

有資深政界人士指，長者其實不會是本港新冠疫苗計劃的「第一人」。政府為了鼓勵市民接種疫苗，預料將由行政長官林鄭月娥「身先士卒」，帶同官員一起接種，以達到宣傳效果。該人士分析，政府如此「肉緊」科興疫苗盡快抵港及接種，其一當然是希望本港盡早啟動疫苗計劃，讓更多市民可以接種，切斷傳播鏈；如此同時，如果計劃開始時可以選擇科興，林鄭就可以順理成章揀選國產疫苗，達致「政治正確」的效果。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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該資深政界人士分析，科興在農曆新年期間向政府提交資料，對政府來說已是一大訊號，啟動疫苗來港的籌備工作。而昨天專家小組開會，火速建議緊急使用，政府中人更「名正言順」全速做好準備，包括疫苗供港時的物流、倉儲、注射等安排，讓疫苗可於2月底順利到港。

政府消息人士亦向《香港01》表示，倘政府批准緊急使用科興疫苗，科興首批100萬劑疫苗將最快於本周五（19日）抵港，料下星期可以接種。

疫苗能否盡快讓市民接種，最大變數是過去幾個月供應緊張的科興，能否在預期日子內有貨來港。而科興回覆《香港01》查詢時表示，已經提前為本港預備庫存，以確保疫苗能夠及時供港。