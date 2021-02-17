財政預算案｜派錢無望！消息：綜援等「出雙糧」或14年來首取消

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-17 06:30

2021年度《財政預算案》將於2月24日公佈，新冠肺炎疫情仍未完結，社會經過艱難的一年，均望港府「開倉」紓困。 不過，在財赤破紀錄及政府內部強烈反對下，傳統「派糖」措施今年將大幅「縮水」。有掌握情況的資深建制人士向《香港01》透露，據其了解，今年《財政預算案》趨向保守，派錢已敲定無望，傳統「派糖」亦要減甜，由2007年起連續實行14年的綜援和生果金等「出雙糧」，更很可能「消失」。

寬免差餉、退稅 「減甜」是基本 甚或會「走糖」

傳統上，政府「派糖」有三大重點項目，包括社會保障金「出雙糧」（涵蓋綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼）、寬減差餉和退稅。但這些措施今年均有可能「減甜」（減少幅度）甚至「走糖」（完全取消）。

據了解，除了社會保障金「出雙糧」很可能取消，而寬免差餉、退稅等惠民措施，都會有變動，分別只在於，最終是削減幅度，還是完全取消，日內有終極定案。換言之，這份預算案「減甜」是起點，亦不排除完全「走糖」（重點措施全數取消）。

來自商界的建制派知情人士指，據其了解，陳茂波不希望「走糖」，但政府高層中有強烈聲音，認為在財赤嚴重下，應取消該幾項傳統派糖項目，將資源投放其他地方。舉例說，綜援及生果金「出雙糧」，反對者認為長者和綜援戶並非今次疫情衝擊的主要受害者，因為長者及綜援戶理論上毋須面對失業問題，因此認為不應再向他們「出雙糧」。

該商界人士認為，政府高層的理據並非沒有道理，「綜援、生果金出雙糧唔應該恆常化，今年疫情對長者無乜衝擊，財赤又咁嚴重，點解仲要畀？」該人士說，陳茂波出身基層，近年又經常落區，對基層的處境「較有感覺」，但面對政府內部的強烈反對聲音，陳茂波料難抵住壓力企硬如常派糖。

翻查資料，港府自2007-08年度起，每年預算案都會向長者及綜援戶多發放一個月生活津貼，俗稱「出雙糧」，甚至發放過「三糧」。倘今年預算案無以為繼，將是連續14年來首次取消。

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除政府內部阻力大 逆周期措施亦分簿資源

疫情衝擊致許多家庭收入減少，不是更需要預算案的財政支援？該消息人士稱，在財赤破紀錄達3,000億元，加上經濟下行未知何時盡頭之下，預算案「減甜」已是無可避免，一方面陳茂波要管理財政免得赤字嚴重惡化，一方面要採取逆周期措施刺激經濟，在多個大型工程等項目投入更大資源以創造就業，在有限資源下，「社會對這份預算案不要抱太高期望」。