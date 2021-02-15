預算案︱稅制改革說易行難？　學者：建制派敢支持隨時陪葬

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-15 07:00

財政司司長陳茂波下周三（2月24日）即將發表新一份財政預算案。目前坊間對於預算案的關注，主要圍繞兩個方面：經濟疲弱、民生狀況糟糕之下政府會否有更多「派糖」措施，甚至連續兩年全民派錢？政府財政儲備跌至8000億元後，是否有需要檢視加稅的空間，穩定政府收入，並一併解決長久以來稅基狹窄的問題？ 預算案是政府一年公共財政和經濟政策的總匯合，但「心水清」的讀者都會知道，關鍵時刻左右財爺決定的，向來是政治因素，即各大黨派和廣大市民的取態。派錢和稅制改革的背後，終究是政治問題多於公共財政問題。尤其稅制改革在香港討論超過二十年，沒有一次能夠成功帶來結構性的改革，皆因一談加稅，必然觸及某部分人利益，主事官員隨時萬箭穿心。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，以現今政治環境，即使議會內再無民主派，政府施政理應容易得多，但基於議題敏感，來年又預計有不少政治事件發生，建制派在這個時候未必願意於民生議題上，支持政府做一些不受歡迎的決策，否則隨時「陪葬」。

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梁錦松唯一敢大幅加稅 但間接拉自己下台

香港稅基狹窄由來已久，《基本法》第108條列明「香港特別行政區參照原在香港實行的低稅政策」，第109條則要求特區政府「提供適當的經濟和法律環境，以保持香港的國際金融中心地位」。由此，低稅率、簡單稅制成為香港徵稅的重要指標。

但這種稅制下，政府多項重要收入均容易受外圍因素及經濟周期影響，如賣地收益、印花稅及外匯基金投資回報等。政府收入不穩定，亦往往成為一些人「解釋」難以增加經常開支的理由。

於回歸初期，政府曾於2000年成立「稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會」，並於2001年起諮詢公眾。2002年，時任財政司司長梁錦松提出減低煙酒的免稅額；翌年再建議增加利得稅、薪俸稅、汽車首次登記稅、離境稅、博彩稅等。不過梁錦松自身被指於宣布增加汽車首次登記稅前「偷步買車」而未有申報，醜聞最終亦導致他下台，這是後話。

梁錦松是回歸至今唯一敢提出大規模加稅的財爺，但下場慘淡。（政府新聞處/資料圖片）

唐英年再提稅改 觸礁收場

到唐英年接任財政司司長，政府先後減低薪俸稅邊際稅率，並免除遺產稅、紅酒稅等。政府於2006年7月提出「稅制改革公眾諮詢」，其中最大爭議在於建議開徵商品及服務稅，目標是每年為庫房增加約300億港元收入。

建議遭到社會大力反對，尤其商品及服務稅具有累退性質，低收入人士日常購買的多為必需品，高收入人士卻可減少不必要消費，造成新稅項主要是加重低收入人士負擔的情況，被質疑加劇貧富懸殊。最終，政府於同年12月宣布不再推動商品及服務稅。當時政界有傳，仍處於民望高位的時任特首曾蔭權希望營造「良好勢頭」爭取連任，不欲在關鍵時候推出「倒米」的政策。

最終，政府於2007年6月發表稅制改革公眾諮詢最後報告，指市民大眾未能在現階段接受政府開徵商品及服務稅，但認為是次諮詢已加深市民對香港稅基狹窄現象的認識，並為日後稅制改革提出三個原則：一、能有效擴闊稅基，為政府提供穩定及可觀的收入以應付未來的需要；二、公平、能符合能者多付的原則和不會拉闊貧富差距；三、能維持香港的簡單低稅率稅制，以吸引投資和人才，保持我們的競爭力。

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

歷年盈餘下無條件提加稅

自此稅務改革沒有再進入政府的議程範圍，尤其自曾俊華擔任財爺後，政府連年錄得盈餘，更沒有條件提出稅改，反而公眾更加聚焦「庫房水浸」，政府如何與市民分享成果。政府於近十多年間提出的稅項，皆不是為了增加稅收，而是有其他政策目的，如額外印花稅主要為減少樓宇炒賣情況。

直至去年財政預算案，陳茂波表示2019/20財政年度將出現約378億元赤字，並預計未來數個年度都有赤字，再加上新冠疫情下政府大灑三千億元救經濟，稅改的建議才再次被提起。不過陳茂波自去年至今數次向傳媒提出「加稅」相關內容時，總是惹起社會輿論強烈關注，足見問題的敏感程度。

蔡子強認為，從政治角度，難以預期今年財政預算案有何突破性的政策。（資料圖片）

蔡子強：加稅政治難度極高 料財爺「三分揸流攤」

蔡子強表示，如從政治角度分析，今年財赤達3,000億，如果漠視財政需要而大灑金錢，對財爺的政績也不太好，估計再次全民派錢的困難度頗高。

他憶述，在以往曾蔭權年代，曾蔭權一般會將政治舞台交給曾俊華自行「表演」，明眼人都看得出其中一大目的是「栽培」後者的政治能量，為其日後參選特首鋪路。但近年特首已傾向將一些受歡迎的政策「收回己身」，梁振英很明顯視曾俊華作潛在的競爭對手；林鄭月娥對陳茂波的取態也不遑多讓，加上以現時形勢林鄭「看似」有意爭取連任，陳茂波卻被視為下屆特首「黑馬」之一，到底林鄭會否容許財政司司長先一步「攞彩」，本身已是疑問。

談到加稅，蔡子強認為，在這種經濟環境下，無論加稅針對的是哪個群體，政治風險都比以往更高，「建制派多數都唔歡迎」。他特別提到，未來一年建制派有更多政治「硬任務」要處理，例如公職人員宣誓修例、外界盛傳的改變選舉制度等。在這種情況下，他們未必願意於民生經濟上與政府「陪葬」得罪不同界別人士，消耗政治能量。因此，財爺最多會提出「研究」如何完善稅制，並有「三分揸流攤」，但要其大刀闊斧改革，實屬天方夜譚。

因此蔡子強預計，既然派錢難度高，稅改又易得罪他人，預計今次財政預算案未必有什麼突破性的構思，最多個別回應一下各大建制政黨的政策主張。