政壇諸事町｜余若薇隔離天天有驚喜　孫仔女送上窩心祝福

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-17 14:22

香港電台一名髮型師確診新冠肺炎，曾被確診者處理髮型的資深大律師余若薇被列為密切接觸者，現正在酒店接受隔離。余若薇今日（17日）就在Facebook向大家報平安，指自己的健康報告 一切正常。她又稱，人人都說一定「悶到發癲」，但自己就經驗覺得時間過很好快，不夠用，「有孫仔女countdown note，仲有案件新文件又一大快勞（file）。點會悶？」，形容是天天有驚喜。

前年8.18「流水式集會」未經批准集結案中，壹傳媒創辦人黎智英與另外8名民主派人士被起訴，案件於昨日開審，原定代表黎智英的大律師余若薇因為需要隔離至24日，未能出庭。余若薇早前表示，24日當日仍有另一宗官司要出席聆訴，惟未知當日何時能結束隔離，故攜同了3大箱官司文件到酒店準備。

余若薇今日又曬出孫仔女寫給她的窩心便利貼，寫上「Dear（親愛的）婆婆」，「Take care of youself（照顧好自己）」、「I miss you（我想念你）」等，又每日為余若薇倒數著隔離的日子尚餘多少天。經營餐廳「一日三餐」的公民黨黨友譚文豪昨日亦親自速遞外賣到余若薇的酒店，認真貼心。

至於另一受影響而需到竹篙灣隔離的主持潘杰寧，亦在Facebook分享自己的隔離生活。她表示，最重要的規矩是不可以出房門，聽聞打開門太久會有人「嗌咪」關門，有網友著她測試一下是否屬實，她就笑稱「咁做真係壞過凱婷」。除了工作人員會按時間表派餐及查問身體狀況等，其餘時間都可以自由活動，潘杰寧自言似一隻圈養豬，不斷「Eat Sleep Recycle」，徘徊在「俾自己抖吓適應吓先啦」，及「珍惜呢十日唔好浪費呀」兩個想法之間，十分矛盾。