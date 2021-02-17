新冠疫苗｜缺第三期報告民主黨憂市民觀感差　促預算案勿削福利

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-17 19:14

新冠疫苗專家委員會昨日表示，認可由國內生產的科興疫苗在香港使用。民主黨今日（17日）表示，認為有關決定過於倉促，會打擊市民接種疫苗的信心，促請政府不應再降低審視疫苗的門檻。 被問到12名專家已經獨立審視科興疫苗的數據後作出決定，為何認為比不上在醫學期刊刊登的第三期測試報告時，民主黨區議員袁海文回應指，問題在於市民的觀感，因為要透過疫苗達至群體免疫，疫苗接種率必須夠高。 另外，近日有傳財政預算案將不會派錢，甚至將生果金、綜援出雙糧等做法取消。前立法會議員鄺俊宇呼籲政府不應削減有關支援措施。他強調全民派錢能夠令市民直接受惠，金管局亦已表明再派錢可減少行政費用，加上外匯基金收入不低，認為派錢是合理訴求，市民會質疑「議會無晒反對派，最後為何無得派」。

（梁鵬威攝）

政府即將放寬晚市堂食、容許四人一枱，羅健熙指市民有不少疑問，例如食肆開放至四人，但街上的限聚令仍然只許兩人，認為政府本可輕易安排召開行政會議，卻不協調有關措施。

袁海文批評，政府就個別疫苗降低門檻「開綠燈」，認為市民希望透過有關疫苗的數據證明可靠。他舉例指，即使世界衞生組織已批准使用的阿斯利康疫苗，在韓國亦呼籲長者暫時不使用。他又說，本港對疫苗的信心本來已不高，認為應開誠布公，令人認為決定純粹科學，而不是政治掛帥。

（梁鵬威攝）

梁翊婷促公開審視疫苗標準及各國使用成效

該黨副主席梁翊婷指，市民最關注疫苗的成效、安全性，故首要考慮是數據透明度。她指，專家顧問委員會就科興以至其他疫苗的審批標準應公開，同時市民需要清楚了解不同疫苗在各國累積的成效數據。她又指，建制派不時質疑專家的考慮，強調他們不應向專家施加政治壓力。袁海文補充指，民政事務處「DQ」他們提交區議會討論疫苗的文件，但民建聯提出類似動議則沒有問題，反問政府是同心抗疫還是「愛國者同心抗疫」。

民主黨亦質疑，政府的新措施要求食肆員工每十四日進行核酸檢測，擔心檢測中心似乎難以消化目前檢測量。他舉例指，連餐飲業聯會亦表示，他們每日有兩至三萬工友需要檢測，質疑政府是否可以妥善處理，就算增加臨時檢測點，分布亦不平均。

另外，羅健熙質疑，過去被要求需要檢測的行業，實無足夠根據顯示有高風險，是令他們對政府安排存疑的原因之一，質疑如此處理，只是為了「充大」檢測量。

修訂入境條例被質疑 羅健熙促政府再提修正案釐清細節

政府即將向立法會提出修訂入境條例，坊間對有關條文的內容有所懷疑，政府早前發文澄清修例原意只是針對免遣返聲請人士。羅健熙再回應指，入境條例上沒有列明不包括甚麼內容，即使保安局再三澄清，仍不及實際在條文上作修訂，強調政府提出修正案相當容易。他續解釋，過去一段時間，市民可以見到政府如何從法律當中找出細節作為武器使用，認為政府不如果希望市民有此想法，只要在條文上作出修訂即可。