公務員宣誓｜陳勇倡申報無居英權　宋小莊建議加入「效忠中國」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-17 19:42

全國人大代表陳勇昨（16日）出席紫荊雜誌社座談會時指，要求所有公職人員依法宣誓，有利於大浪淘沙，為香港政治排毒，組成真正的愛國者治港陣營，認為應要求所有公職人員參照入籍美國的宣誓誓詞進行宣誓，和申報無居英權及雙重國籍。 全國港澳研究會理事宋小莊指出，要進一步加大公務員宣誓改革力度，包括擴大宣誓人員範圍及增加宣誓內容，建議加入「效忠中華人民共和國」的內容。

陳勇認為，政府應要求香港所有公職人員參照入籍美國的宣誓誓詞進行宣誓，指出在美國連普通老百姓都要求效忠，而香港如今連公職人員公務員都還沒有做到宣誓效忠，不能夠真誠地效忠中華人民共和國、效忠特區政府，因此需要從法律、政治、公務人員的操守以及輿論等各個層面落實「愛國者治港」。另外他指，政府應要求香港所有公職人員宣誓無居英權，申報無雙重國籍。他稱，根據《廉政公署條例》，公職人員指擔任政府轄下的受薪職位的人，不論該職位屬永久或臨時性質。

宋小莊說，《基本法》規定，公職人員宣誓效忠，只需要「效忠中華人民共和國香港特別行政區」，建議增加「效忠中華人民共和國」的內容。他續指，過往香港的公民教育只是好市民教育，沒有任何效忠的內容， 認為這點需要改變。

胡漢清指出，香港三所設法學院的大學沒有《基本法》和《憲法》的課程，令「一國兩制」缺乏思想引領。（資料圖片／高仲明攝）

全國政協委員、資深大律師胡漢清說，「愛國者治國」和「愛國者治港」是基本邏輯，「愛國者治港」在港存在爭議，很重要的原因是「一國兩制」在香港缺乏思想引領，香港所有的大學，包括香港大學、香港中文大學和香港城市大學等三所大學的法學院，沒有一門關於《基本法》和《憲法》知識背景的課程。