公務員宣誓｜工會前路茫　梁籌庭班底有人辭職　新消防工會冀盡做

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-02 07:00

反修例風波掀起成立新工會浪潮，遍佈不同行業階層，公務員當然亦不例外。《港區國安法》實施後，公職人員需要宣誓效忠，公務員事務局在1月中向現職公務員發出宣誓及聲明通告，要求在1個月內簽妥，拒簽者將被終止聘用。 宣誓方案一出人人自危，有公務員工會出現退會潮甚至解散，面對各種未知因素，去年初新成立的香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑接受《香港01》訪問時表示，未決定會否宣誓，質疑局方未能清楚解釋違反誓言標準，但目前無計劃解散工會，會在現實環保下安全地「做得幾多得幾多」。 「老牌」公會亦遇到大問題，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，全體公務員尚未完成宣誓，「篤灰」問題已相當嚴重，上至局方下至署方層面，舉報同僚的個案以萬宗計，部分更是「無厘頭」或誣告，同事間已士氣低落至無信任可言。他透露，工會的領導層已有人辭職，慨嘆以後更難找到接班人。

有消防員選擇辭職移民

根據公務員宣誓通告附件，公務員若表達個人言論時，忽略其表達的媒介、渠道、方式、對象等是否合適，而導致社會人士把相關言論與表達者的公務員身分關連起來，導致他人覺得或懷疑他們在執行職務時可能會有偏袒等，與聲明便有所衝突。通告指，公務員單就政府某項政策或決定，公開提出反對意見，一般情況下不會構成違反聲明，但局方的說法似乎未能釋除公務員疑慮。

加入消防約15年的蘇頌樑，去年初成立消防救護控制組人員聯合工會，在5個傳統消防工會外「另起爐灶」，目前約有1,000多名會員。蘇頌樑說，會方收到不少會員對宣誓的擔心，身邊有同事基於宣誓等各種環境上的變化，選擇辭職移民。

蘇頌樑指，何謂一般情況、甚麼媒介不合適表達個人言論，局方均未有解釋，「可能宣誓之後，好似我依家同你（記者）講嘢咁都有問題」，會方亦未能給予會員實在意見。他質疑，局方發出的通告內容，未能就違反誓言的行為提供清晰概念，「比如過紅燈唔得、亂掉垃圾唔得，呢啲都好清晰」，但對於《國安法》則未必可以套用對普通法的理解去演繹。

香港特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。 《港區國安法》第6條

蘇頌樑坦言，做工會工作很多事都吃力不討好。（黃寶瑩攝）

未定宣誓否 指工會「唔應該抱薪救火」

對於會否簽署宣誓文件，蘇頌樑稱未決定，但承認對工會工作必然有影響。作為公務員，蘇頌樑認為即使對法例有不同看法，仍有必要遵守，如果評估到工會所做的事，對自己或其他幹事有危機，就有需要調節，「正如做消防員要帶班同事安全出火場，工會嘅宗旨係幫同事，但唔應該發生抱薪救火嘅情況」。

談到工會未來，蘇頌樑指，創會宗旨在於為同事提供多一個選擇，自言從來不會標籤自己的取態，而是取決於會員的立場，只要同事需要他們，就會「做到幾耐得幾耐」。成立已一年，處方一直未將「新消聯」與其他工會「睇齊」，蘇頌樑說，已做好長期作為「在野」工會的準備，「如果要改變工會的做法，去令到處方一視同仁，而不能代表到會員，就未必是我們的宗旨」。

特區政府早前在政府總部舉行公務員宣誓儀式。在行政長官林鄭月娥（中）見證下，常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第6點或以上的公務員宣誓擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對特區政府負責。

對影響升職有心理準備

蘇頌樑坦言，工會工作大多吃力不討好，即使自己希望能幫助別人，「但現實上係咪會令到自己開心或者舒服咗，好多時都唔係」。

他稱未遇到上司明顯的施壓，但他對於可能影響升職，一直都有心理準備，只能坦然面對，「升職最終都係為自己開心，咁如果做會務幫到人，覺得仲開心過升職攞到嘅錢同地位，秤一秤咪做呢樣」。他笑言，將來可以跟兒子說，「你google吓我個名，老豆都有盡過力」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，公務員間的「篤灰」問題已相當嚴重。（資料圖片）

梁籌庭：最多人擔心「篤灰」 憂公務員因無心之失負刑責

代表公務員勞方多年的梁籌庭則指，每日都收到同事有關宣誓的查詢，雖然大部份同事均會簽署文件，但對於簽署後果仍有擔心。他指最多人憂慮是「篤灰」問題，其中一個個案是有入職不夠兩個月的同事，被舉報曾參與示威，部門將個案交上公務員事務局調查，雖然最終證其清白，但已經「驚到鼻哥窿都無肉」；亦有人在入職前轉發帖文，遭截圖後舉報。梁籌庭擔心，除了對行政構成一定壓力，以後公務員可能只因一些無心之失，便要負上刑事責任，以言入罪。

其二最多人查詢的是，有部份職位離職需三個月通知，但局方要求員工於一個月內遞交聲明。梁籌庭說，選擇辭職者為數不少，甚至「決定走都唔夠膽同人地講」，除了對宣誓有擔憂，亦因感到在政府的掣肘愈來愈大，而私人機構的薪酬待遇亦差別不大。

公務員事務局局長聶德權早前稱，公務員能否接受「反華媒體」採訪「問題好明顯」，梁籌庭認同會影響工會運作，以後接受傳媒訪問，都可能要查核其背景，又憂慮回應外國傳媒的提問，有機會被指勾結外國勢力。

醫管局員工陣線：理事未必宣誓 料工會空間收窄

《港區國安法》列明，公職人員均需宣誓，港府正在研究「公職人員」範圍，除區議員、選委外，建制派亦倡議擴大範圍，涵蓋至醫管局、教師等方面。

「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯坦言，理事會成員未必會宣誓，但要再視乎宣誓具體安排。對於拒絕宣誓將面臨革職，現任理事可能因失去員工身份而無法留任，羅卓堯指，要視乎是否有人願意銜接工會的工作，再決定會否解散，但肯定工會的活動空間必會收窄。至於會否參考罷工做法，發起會員投票決定是否呼籲員工不宣誓，羅卓堯稱會收集意見，但未必會再辦投票。

教師方面，除了屬於公務員的官校老師需要宣誓外，教育局局長楊潤雄早前表明，當局正研究宣誓安排是否適用於資助學校教師。教協會長馮偉華認為，未有具說服力的理據要求資助學校教師宣誓，因為他們並非政府僱員，而是受聘於辦學團體，主要向學生及家長負責。對於工會前路，他指工會受《基本法》保障結社等自由，認為對於一般會務沒有需要擔心。