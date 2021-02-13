封殺BBC世界新聞台｜歐盟稱中國做法違憲　呼籲北京撤禁

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-13 21:51

中國國家廣播電視總局2月12日宣布禁止英國廣播公司旗下的世界新聞台（BBC World Service）在境內播放後，歐盟13日發聲明，文中呼籲中國撤禁。

歐盟13日在聲明指出，北京此舉是進一步限制「表達自由以及境內取得資訊的自由」，又指此舉違反中國憲法以及《世界人權宣言》（Universal Declaration of Human Rights）。

聲明亦指出，香港宣布其公營廣播機構停止播放BBC的節目，是自2020年港區國安法實施後，進一步侵蝕香港現有的權利及自由。

內文稱：「歐盟仍堅定地致力維護媒體自由和多元化，並保護網上和網外表達自由的權利，包括在不受任何形式干擾的情況下持有意見，以及接收和傳遞訊息的自由。」

封殺BBC世界新聞台：圖為2月12日位於中國北京的英國廣播公司辦公室。（Reuters）

中國此舉被視為北京政府對英國實行的反制措施。英國廣播公司1月3日報道稱，中國新疆有身處「再教育營」的女性遭被系統地強姦及性侵犯。國家廣播電視總局官方網站在12日凌晨零時公布，指英國廣播公司世界新聞台損害中國國家利益，不再允許其繼續在中國境內廣播。

中國廣電總局稱BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內運作條件，於是下令禁播。