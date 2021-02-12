封殺BBC世界新聞台｜英外相稱不可接受　中國駐英使館：合規合法

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-12 20:50

當地時間周四（11日），英國外相藍韜文（Dominic Raab）發文聲明，表示中國禁止英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）在中國境內落地的決定限制媒體自由，不可接受。又表示中國對媒體與網絡自由有全球最嚴格的限制，最新的舉措只會損害中國在全球聲譽。 對此，中國駐英國大使館回應表示，世界各國均對新聞媒體實施必要的監管，中國國家廣播電視總局對BBC作出處理，合規合法，合情合理。

中國駐英國大使館表示，中國國家廣播電視總局對BBC作出處理，合規合法，合情合理。（網上圖片）

中國駐英國大使館發言人表示，一段時間以來，英國廣播公司（BBC）涉華報導有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，中國國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對BBC新一年度落地申請不予受理。

發言人指，BBC涉華報導熱衷編造「世紀謊言」，不僅違背新聞職業道德，更充斥嚴重的雙重標準和深刻的意識形態偏見，引起中國人民的極大憤慨。有些人言必稱「新聞報導自由」，但明眼人都能看出，這已成為西方媒體編造假新聞、造謠抹黑他國的藉口和擋箭牌。世界各國均對新聞媒體實施必要的監管，中國國家廣播電視總局對BBC作出處理，合規合法，合情合理。中方敦促BBC摒棄冷戰思維，停止編造傳播假新聞，停止發表不公正、不客觀、不負責任的報導，停止惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府，並採取切實措施消除相關報導產生的惡劣影響。

國家廣播電視總局消息指出，BBC世界新聞台涉華內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》。（網上圖片）

今日（12日）凌晨0時，國家廣播電視總局在官方網站發布消息，指英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）損害中國國家利益，不再允許其繼續在中國境內落地。其後，香港電台發言人也表示，根據國家廣播電視總局的決定，香港電台今晚11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道及「BBC時事一週」。

（綜合報道）