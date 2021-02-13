港台停播BBC世界新聞台　歐盟：一國兩制進一步受損

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-13 01:34

中國國家廣播電視總局2月12日宣布封殺英國廣播公司旗下的世界新聞台（BBC World Service）後，香港電台同日決定在12日深夜起不再轉播「BBC國際頻道」及《BBC 時事一週》。歐盟認為，此舉反映香港享有的一國兩制進一步受到損害。

歐盟透過發言人發表聲明，指中國在2020年多次驅逐外國記者，而今次廣電總局的舉動是北京進一步限制境內言論自由和接觸資訊。歐盟亦多次批評北京恐嚇及監視當地傳媒工作者的問題。

聲明亦指，港台停播BBC的節目後，進一步顯示香港自去年6月設立國安法後，當地的權利和自由進一步遭到侵蝕，反映香港在一國兩制下享有的自治減少。

中國廣電總局指BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，於是下令禁播。

BBC之後發表聲明，否認中國對其「製造假新聞、包含偏見意識形態」的指控，強調自己是一個不偏不倚、全球最值得信任的國際新聞機構，並譴責港台停播的決定，指該公司在中國內地和香港的記者像世界各地的同事一樣，公正和誠實報道新聞。