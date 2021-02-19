曾鈺成認為香港情況已改變　籲各界反思修改《基本法》問題

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-19 19:30

立法會前主席曾鈺成今日（19日）出席港大一個探討《基本法》前路的研討會表示，《港區國安法》不能取代《基本法》23條立法，並強調法例只是針對4種行為，與23條的涵蓋範圍不同。 曾鈺成表示，中央多年來都相信人大釋法的方式勝於修改《基本法》，曾鈺成又認為現時香港的情況已改變，與訂立《基本法》時不同，呼籲各界反思《基本法》修改的問題。

曾鈺成認為現時香港的情況已改變，與訂立《基本法》時不同，呼籲各界反思《基本法》修改的問題。（資料圖片／羅君豪攝）

曾鈺成表示，未來甚麼事情都有可能發生，但根據現時情況，估計中央不會改變BNO持有人的永久居民身分及權利。另外，曾鈺成被問到對政改的看法，他表示，香港的問題不在於如何推進政改，而是如何保持現狀況不變。

陳弘毅表示，人大常委會1996年已就國籍法如何在港實施作出解釋，不認為現時的情況會出現改變，但即使有改變，相信中央亦已考慮港人的利益。（資料圖片）

基本法委員會委員陳弘毅今日亦有出席研討會。陳弘毅表示，人大常委會1996年已解釋國籍法如何在港實施，不認為現時的情況會出現改變，即使有改變，他亦相信中央亦已考慮港人的利益。

陳弘毅表示，不同意實施《港區國安法》代表「一國兩制」完結，指法例只是就「一國兩制」增加底線，又認為法例與內地其他國家安全的法例不同，自由限制相對較少，港人的生活亦不會受法例影響。陳建議青年學習國安法的條文，避免誤墮法網。