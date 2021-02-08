屈穎妍接力轟曾鈺成　覬覦特首高位變質：曾經愛國，現在更愛權力

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-08 17:36

全國政協副主席、前特首梁振英早前接受《香港01》專訪，提出行政長官可通過協商產生，引起政圈熱議，「口水戰」至今未止。 有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛日前撰文力撐「協商論」，被立法會前主席曾鈺成批評「愈講愈離譜」，諷刺他身為全國政協委員，卻不知道「協商」意思。張志剛之後撰文「直線抽擊」，批評曾鈺成閒極無聊抽水，「其心可誅」。 另一名「梁粉」、專欄作家屈穎妍亦加入戰團，批評曾鈺成當上立法會主席後「嚐過指點江山之勢」，因而「臉變了、質也變了」，質疑對方覬覦特首高位，「我相信，曾鈺成曾經愛國，但現在，也許更愛權力」。

批曾鈺成「權力使人腐敗」

屈穎妍今日（8日）以「愛國者，還是愛權者」為題撰文，一開首指梁振英「協商論」的對象是西方反華勢力和香港的反對派，但撲出來質疑有關說法竟是特首林鄭月娥、行政會議召集人陳智思和曾鈺成等。

屈穎妍之後直接開火炮轟曾鈺成，「在曾鈺成身上，我看到『權力使人腐敗』六個字。」她稱，曾經認為曾鈺成是建制其中一個最強大腦，辯才滔滔，文采風流，惟當上立法會主席後變了質，「嚐過指點江山之勢，號令左右之威，忽然，臉變了、質也變了。」



曾鈺成向來被指有意選特首，屈穎妍在文中指，曾鈺成覬覦特首高位之心「路人皆見」，「當然，因為有這種野心，眼裏所有人，都成了跟他一樣的奪位者；連批評他的人，都一定是奪位者派來的打手。」

「共產黨員會在最困難時攻擊同路人？」

她提到，一直有人問曾鈺成是否共產黨員，曾鈺成總是笑而不答，令香港誤以為他是共產黨員，「但今天，我忽然想，共產黨員會在最困難的時候攻擊同路人嗎？」

她認為建制之敗，就是敗在太多既得利益者，或者覬覦利益者，甚至想爭奪更高利益者，「我相信，曾鈺成曾經愛國，但現在，也許更愛權力。」

全國政協委員張志剛日前撰文力撐梁振英，指協商只需「中央問問各方意見，聽後再作決定」。曾鈺成其後拍片不點名反駁，稱某政協不看《基本法》，認為即使以協商產生特首，亦非「問呢個、問嗰個」就拍板，諷刺張志剛的言論可能侮辱了其「老闆」、政協副主席梁振英。

張志剛之後在報章撰文開火，點名狠批曾鈺成，「你曾鈺成就算不是共產黨員，也是民建聯成員。香港陷入如此艱難境地，建制派接連受到重挫，理應痛定思痛、深刻反省，你曾鈺成還閒極無聊，出來抽水，其心可誅！」