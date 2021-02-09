曾鈺成籲中央分析港人為何移民　吳秋北斥誤導群眾居心叵測

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-09 22:26

近期建制派各板塊爆發罵戰，繼全國政協副主席梁振英、前行政會議成員張志剛與民建聯立法會前主席曾鈺成，就行政長官可協商產生而隔空論戰，工聯會會長吳秋北亦加入戰團。 曾鈺成早前接受《香港01》專訪時，呼籲中央及特區政府分析香港為何出現移民潮。吳秋北今日（9日）在社交媒體指，曾鈺成的說法是對「最近一系列撥亂反正」措施的嚴重指摘，是誤導群眾、居心叵測。

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曾鈺成指不會簡化地認為移民潮是「外國勢力搞事」

曾鈺成在《香港01》專訪中談到近期社會熱烈討論移民，指平常心看待港人的決定，但作為政府，「無論是中央還是特區，也應該實事求是分析，為何這段期間會多了人離開？」曾鈺成指自己不會簡單化地認為所有離開的人都是「對『一國兩制』失信心」，但也不會簡單地歸結為「外國勢力搞事」，只是希望大家可以理性思考，到底這種爭相離開的想法從何而來。

「香港人要走有很多原因，他們對近期香港現狀不滿、沒有信心，不能靠講、嚇、鬧去改變。回歸前也有些人走了，但回歸後見到，望來望去還是香港最好，那就會回來。人人都會去他相信最有可能追求到幸福的地方，如果香港就是這個地方，他怎麼會走？找轎子抬他也不走。」他認為，中央和特區政府可以展示出氣慨，證明香港是個值得回來的地方。

吳秋北認為曾鈺成是指摘「撥亂反正」措施

吳秋北在facebook回應曾鈺成的言論，「以曾主席的睿智，尤其是經歷過香港回歸，以至和反對派之深厚『情誼』，怎不能了解箇中底蘊」，認為曾鈺成有言外之音，「恐怕就是：最近一系列撥亂反正讓港人對『一國兩制』信心有所下滑。這可是嚴重指摘啊！」

吳秋北以回歸前移民潮為例，指「最終很多離開的人後悔自己判斷錯誤，回流香港。」他又說：「有些人判斷錯誤，仍以為英國是殖民時代的大英帝國，中國是一窮二白的落後國家，就是教育問題。曾主席曾是教育界高層人士，是不知，還是故作不知？選擇『糊塗』，實要懵誰？」

吳秋北在帖文配上文字圖片，指「香港就是要實事求是面對中央對港全面管治權，實事求是承認先有『一國』，再談『兩制』。捨本逐末的『分析』是誤導群眾，是要港人一錯再錯，居心叵測。」