梁振英促辭大狀公會主席　夏博義指評論不公：曾任英市議員無衝突

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-09 18:11

香港大律師公會主席夏博義（Paul Harris）上月上任後，提出修改《港區國安法》，引來建制陣營攻擊。多個建制媒體引述英媒《牛津郵報》上月報道，夏博義原任英國牛津市議會議員，至上月4日，大律師公會改選前才辭職。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（9日）向夏博義發公開信，批評夏博義的政治背景及在外國的政治職位，對公會毫無幫助，又質疑夏博義對香港的忠誠度，要求他辭任主席一職。 夏博義回覆《香港01》查詢時表示，梁振英的評論並不準確，他以往出任英國市議員，與現時大律師公會主席的身份並無衝突。

仍屬英國自由民主黨 夏博義：無積極參與黨務

梁振英在公開信引述《星島日報》報道，指提名夏博義參選大律師公會主席的資深大律師駱應淦稱，昨日才得知夏曾為英國牛津市議員。梁振英指，夏博義是英國自由民主黨成員，批評他的政治背景對公會及其成員毫無幫助，他對香港的忠誠亦受到質疑。

夏博義回覆傳媒查詢時表示，梁振英對於他及大律師公會的評論不公平、不準確，稱他英國自由民主黨成員的身份，以及過往出任英國巿議員，與擔任大律師公會主席沒有衝突，因為他現時已經沒有積極參與黨內事務。他並指，大律師公會在他獲提名參選時已得知他曾任英國市議員，並已辭去相關職務。

夏博義上月當選大律師公會主席後隨即表示，《港區國安法》部分條文牴觸《基本法》，建議修改《港區國安法》，包括駐港國安公署人員行為不受本港管轄等，惹來國務院港澳辦及中聯辦點名攻擊，批評夏博義散佈抹黑中國的言論，挑戰國家主權和「一國兩制」底線。

大律師公會日前發表聲明，指關注到夏博義接任主席後發表的個人意見，強調公會是法律專業團體而非政治組織，公會及主席致力以專業態度丶正直不柯地履行其職責及宗旨，包括維護香港的法治丶 《基本法》丶 司法獨立以及司法公義，堅定不移地支持《基本法》所保障的「一國兩制」基本方針政策。