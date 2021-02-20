被指有英國政黨背景不合適　夏博義稱無意辭任大律師公會主席

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-02-20 14:05

大律師公會主席夏博義上任一個月，被質疑有英國政黨背景，亦曾任牛頓市議員，不適合任職。他接受媒體訪問時強調，自己稍後會辭任議員，但不會退黨，不認為背景與大律師公會主席一職有衝突。

夏博義上任後有輿論要求他辭職，皆因夏本身政治背景較強，曾任牛頓市議員，又是自由民主黨黨員。

夏博義回應記者提問時表示，自己將辭任議員一職，參選時已告知公會，「他們知道我計劃辭任（市議員），如果我辭任，他們不認為我的黨籍有何問題，我之後確認會辭職。」他表示不打算退黨，因對黨有感情，「有情感上的聯繫我不想退黨，我認為這不可能造成任何傷害，不可能影響我作為主席的獨立性。」他又表示自己完全不活躍於黨務，只要自己繼續身在香港，都會維持不活躍。

夏博義過去曾在香港創立人權監察，收受「美國國家民主基金會」捐助，但他強調對方從沒干預組織的活動，又稱基金沒收受任何政府資助。

大律師公會主席夏博義上任一個月，被質疑有英國政黨背景。

外界輿論擔心公會由他出任主席，涉及與境外組織有聯繫，可引用《社團條例》禁止公會運作。他直斥有關行徑「瘋狂」，「這將會是極權國家的行為⋯⋯基於捏造的原因，禁止一個專業團體運作。」他又形容自己是「高度自治」的信徒，不是分離主義者，認為若被視為支持港獨，是「謊言及無恥的曲解」。

夏博義又指對於英國人身分感到自豪，重申辭任大律師公會主席不是腦海中的選項。他稱公會已成立委員會，跟進外界對公會的批評，而大律師公會亦正研究港區國安法的條文，未來或會向律政司提交建議。