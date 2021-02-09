湯家驊：夏博義仍是英國政黨成員　梁振英質疑對港忠誠促離任

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-09 15:20

香港大律師公會新任主席夏博義（Paul Harris）被揭露，原任英國牛津市議會議員一職，至選舉前才辭任。大律師公會前主席、行會成員湯家驊昨日（8日）批評，夏博義向業界和選民隱瞞其政治背景，對夏博義感到非常失望，希望他盡早退下，還業界一個公道。 公民黨前立法會議員郭榮鏗今日在facebook反駁，指前律政司司長袁國強當年擔任公會主席時，兼任廣東省政協，湯家驊當時只是公開反對，斥對方總是為「今日的我打倒昨日的我」增添教材。 但翻查資料，湯家驊當時曾批評袁國強接受任命，有損主席職務的中立性，更指由於公會沒有設立罷免主席機制，否則他會動議罷免主席。湯家驊接受《香港01》查詢時，就表示不同意郭的看法，但尊重其意見，又強調夏博義目前仍是英國自由民主黨的一員，憂慮會影響公會形象。

據英媒《牛津郵報》報道，夏博義在選舉前才辭去英國牛津市議會議員一職，理由是已搬到香港生活，在香港已有家庭及工作聯繫。

時任大律師公會主席袁國強，在任內曾獲委任為廣東省政協委員，當時包括湯家驊在內的多名前主席，均對此表示驚訝及失望，質疑公會主席與政協兩者存在角色衝突。

湯家驊回憶指，袁國強獲任命時公會的反響亦很大，均認為袁不應出任政治職位。但袁國強當時並非政黨成員，而夏博義現時仍是英國自由民主黨的成員。他又指，部分公會成員對夏的政治背景並不知情，雖然公會沒有要求主席參選人申報政治連繫，但主席理應要維持中肯的形象。

湯家驊回憶指，袁國強獲任命時公會的反響亦很大，均認為袁不應出任政治職位；但袁國強當時並非政黨成員，而夏博義現時仍是英國自由民主黨的成員。

梁振英批夏博義對港忠誠度備受質疑

全國政協副主席、前特首梁振英則向夏博義發出公開信，指對方應辭任主席一職。他引述《星島日報》指，提名夏參選的資深大律師駱應淦，亦是昨日才得悉其市議員的身份。

梁振英續指，公會近年有意變得更政治化，而夏博義的政治背景及其在外國的政治職位，對公會及其成員毫無幫助；又提到就夏博義對於《國安法》等的觀點，公會上周不得不發表聲明澄清，有關言論為夏的個人觀點。

他直指，夏博義已違背主席的身份，並且站不住腳，公眾亦無法區分其主席及外國政治人物的角色，夏博義對香港的忠誠度也備受質疑。