多圖｜林鄭出席建制社團典禮　記者需即場「強檢」　陰性方可進場

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-21 19:38

新冠肺炎疫情衝擊下，建制社團過去一年幾乎停辦春茗、就職禮等活動，政商界人士「一日走幾場」的場面已不復見。不過隨著疫情放緩，香港潮屬社團總會今（21日）舉辦第十屆會董就職典禮，特首林鄭月娥、駐港國安公署副署長李江舟、立法會主席梁君彦、行政會議召集人陳智思等人岀席。 潮屬總會活動在灣仔會展舉行，現場採取一系列防疫措施，包括向在場人士派發新冠抗原檢測試劑盒，要求即場進行病毒檢測，結果呈陰性者方可進入會場。

10分鐘有結果 職員稱嘉賓亦要檢測

記者到達會場後，有工作人員幫忙量體溫，記者需先掃描「安心岀行」應用程式或登記個人資料，其後會獲發新冠抗原檢測試劑盒。記者要先將漏斗與稀釋液試管接駁，再吐唾液沿漏斗至試管中，並將試管混勻，及後再用滴管吸液體放至檢測卡上，等候檢測結果。

若檢測卡呈現一條紫紅色線，代表測試結果為陰性；若呈現兩條紫紅色線，則代表測試結果為陽性。整個過程約10分鐘，在檢測結果呈陰性後，需要再填寫健康問卷，完成後才獲安排進場。

記者查詢為何需即場進行檢測，工作人員稱防疫需要；對於現時沒法例規定進入場所需強制檢測，工作人員稱由主辦單位決定，又指所有嘉賓都要進行檢測。

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