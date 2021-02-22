財政預算案｜公民黨促全民派2萬元　警隊減開支共渡時艱

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-22 15:21

本年度的《財政預算案》將於後日（24日）發表，公民黨今日召開記者會，建議政府向每名成年永久性居民發放2萬元現金津貼。 公民黨秘書長梁嘉善指，港府以往一直是守財奴的態度，但在失業率上升至7%達2003年沙士高位的情況下，要應使則使，為市民提供失業援助及就業不足津貼。

要求警隊減開支

梁嘉善提到，面對本港經濟不景，警隊作為官員口中「忠誠勇毅」的隊伍，一切相關開支應向下調整，以彰顯與港人共渡時艱、「心繫社會」。

黃大仙區議員劉珈汶指，今次防疫重擔由衞生署及醫管局的前線醫護人員肩負，通報及追蹤工作卻屢次失誤，建議應全面改組人手編制，以應付日後出現大型流行傳染病的風險。

財政司司長陳茂波將於周三（2月24日）發表新一份財政預算案，外界關注在經濟持續疲弱下，政府會否有更多「派糖」措施惠及市民。（資料圖片）

建議派「三糧」支援基層人士

油尖旺區議會副主席余德寶批評，在經濟艱難之際，政府卻不斷放風會「減糖」甚至「走糖」，極為離地。財政司司長陳茂波日前稱，《預算案》要「睇餸食飯」，難免令選擇有限，余德寶反駁指政府選擇為警隊加人工、動用過千萬元封區，質疑是資源錯配。他建議政府應向所有政府社會福利金申領人派發「三糧」，並為所有公屋租戶代繳兩個月基本租金。

東區區議員李予信則認為，針對受防疫措施影響的行業，其僱主及僱員均應有合比例的賠償。對於自由工作者，政府應仿效德國的做法，可以過往報稅表及書信申請政府資助。

本身是舞蹈員及排舞師的李先生，因為疫情下所有演唱會等演出取消，現時需轉職裝修及銷售員已維持生計。他出席記者會時提到，政府的資助未有包括自由工作者，令人百思不得其解，認為其業界的專業應該受到尊重。