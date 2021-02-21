財政預算案│陳茂波指封面顏色代表懷抱希望　餸菜多寡積極面對

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-21 11:25

本年度財政預算案將於本周三（24日）發表，財政司司長陳茂波今日（21日）發表網誌表示，並附上財政預算案圖片，從中可見今年財政預算案的封面為青綠色，代表著對未來所懷抱的希望。他又指，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高，因經濟尚未恢復，接下來須維持逆周期政策，下年度會出現較大的赤字。不過，他寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」

陳茂波寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」（陳茂波網誌圖片）

陳茂波指，經過多個月的努力，下年度的財政預算案已準備就緒，將會在本周三（24日)發表。他指，選擇封面顏色代表著對未來所懷抱的希望，更形容經濟就如植物，「植物生長也有其規律，不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機。」

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須維持逆周期政策 下年度會出現較大的赤字

陳稱，在籌備階段與市民及不同界別的人士交流溝通，平衡了現實不同方面的考慮和限制後，最終敲定了預算案的框架與措施。他亦坦言，為應對經濟下行及防疫工作，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高。而經濟尚未恢復之際，須維持逆周期政策，以發揮穩定作用，令下年度會出現較大的赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。

陳茂波︰生活中要睇餸食飯 難免令選擇有限

陳亦指，在現實生活中要睇餸食飯，難免令選擇有限。但他寄語市民，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」他認為，疫情總會過去，困難可跨過，又指變幻不定的環境將使我們變得更敏銳、更有韌力。