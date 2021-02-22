廖長江：議會仍有反對派不存篩選　黃國健：愛國者治港不是口號

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-22 17:34

國務院港澳辦主任夏寶龍今日為「愛國者治港」原則定調，要求完善香港的選舉制度，讓掌握重要權力的崗位，必須由堅定的愛國者擔任。 建制派立法會議員今（22日）發表聯合聲明，對夏寶龍的講話表示認同和全力支持。建制派班長廖長江表指，「愛國者治港」並非新概念，他稱經歷前年社會動亂的深刻教訓，若不符合「愛國者」標準的人，在議會或其他架構掌握公權力，將帶來參難性結果。他又批評有人濫用憲制及相關法律賦予的權力，漠視港人利益，令一國兩制和港人治港陷入前所未有的危機。 被問到「愛國者治港」，是否代表日後議會不能存在反對派聲音？廖長江稱，相信選舉制度會有改變，但不代表會有篩選，認為日後議會仍會有反對派存在。

民建聯主席李慧琼指，支持完善「愛國者治港」制度，強調是國家利益及香港長期穩定的保障，亦令「一國兩制」行穩致遠。她提及回歸以來，有部分人別有用心，利用「一國兩制」的空間對抗中央，故支持特區政府的管治制度要作出改革。

經民聯林健鋒表示，歡迎和支持夏寶龍的講法，他稱過去香港公職人員的愛國情操缺失現象層出不窮，更有人勾結外國勢力，渾水摸魚想奪取特區政府管治權，故完善選舉制度是正本清源，有助解決社會深層次矛盾。經民聯盧偉國強調，愛國者治港並不是要遏制反對政府施政的聲音，而是要反對破壞「一國兩制」的聲音。

黃國健：「愛國者治港」要有具體動作

工聯會黃國健稱，這兩年的「黑暴」事件教訓慘痛，認為現在提出「愛國者治港」，完全是經驗和教訓的總結，強調在這問題上不能有半點猶疑。他又指，夏寶龍的說法是確立有關方向，更重要是如何落實，他認為不是「愛國者治港」不是口號，要有具體動作，如落實特區管治班子由愛國者組成，公務員團隊如何由愛國者主導等。

全國政協常委林建岳認為，中央在香港發展的重要轉捩點上強調「愛國者治港」，是撥亂反正，讓香港重回正軌。（資料圖片）

林建岳：愛國者治港推動港融入國家發展

全國政協常委林建岳表示，夏寶龍的講話清楚表明「愛國者治港」為「一國兩制」方針的初衷和核心要義，也是「一國兩制」必須遵循的根本原則，更是港人治港的原則底線。他認為，只有「愛國者治港」才能推動香港融入國家發展大局，增強競爭力，令家和業興、繁榮穩定。

林建岳強調，香港的角色和定位一直隨國家不同階段發展戰略作出調整、適應，並從中得到巨大的發展機遇，認為只有「愛國者治港」，香港才有可能得到國家的支持，參與國內國際「雙循環」及國家「十四五」規劃，既貢獻國家，又帶動香港發展。