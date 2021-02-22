劉兆佳料政改變「一部曲」　人大常委處理選舉改革　下次選舉實施

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-22 16:06

政界盛傳北京在下月「兩會」出招，改革香港選舉制度，國務院港澳辦主任夏寶龍今日出席研討會時，為「愛國者治港」定下三大標準，強調不允許反中亂港分子佔據特區重要崗位。 全國港澳研究會副會長劉兆佳出席研討會後表示，中央已下定決心，主導香港日後選舉制度的改革，確保「愛國者治港」。他又指，現時香港走不到五部曲，因立法會沒足夠三分二人數通過任何選舉法例的修訂，同時中央認為香港沒辦法凝聚共識，加上時間緊逼，「五部曲好可能變一部曲」。劉兆佳認為，中央將通過人大常委會，制定香港選舉辦法的修改方案，再由特區政府配合和執行。

料引入權威機構審查候選人資格

劉兆佳見記者時表示，中央「兩會」期間可能會就「愛國者治港」一事推出指引，估計下次的立法會選舉、行政長官選委會選舉及區議會選舉，都會實施新選舉辦法。本港政制改革有「五部曲」程序，劉兆佳說，「五部曲」很有可能變成「一部曲」，由全國人大常委會處理本港選舉辦法修改問題。

劉兆佳認為，若任何人不接受中共領導，或意圖推翻中共，恐怕難以符合「愛國者」定義。被問到支聯會是否不符合「愛國者」定義，他未有正面回應。他強調，只要願意承認國家憲法及基本法所組成的憲制秩序，不做任何損害國家主權及危害國家安全的事，維持香港繁榮穩定，就是符合「愛國者」定義，如「忠誠反對派」等。

他又指，目前依靠選舉主任審查選舉參選人未必適當，亦會引起司法覆核挑戰，有可能引入更具權威機構，處理審查候選人資格的問題，相關工作會由人大常委會處理。

譚耀宗：將愛國者要求講清楚

全國人大常委譚耀宗在社交專頁指，若讓破壞分子或攬炒派進入管治架構，會破壞「一國兩制」，也損害安全、主權及發展利益，令一國兩制難以落實。他認為，夏寶龍的講話，是全面展示國家主席習近平的講話精神，將「愛國者」的要求講清楚。

譚耀宗認為，夏寶龍的講話亦強調不能觸碰的底線，要將中央的要求及精神在特區貫徹，香港能形成愛國者治港的共識，必須要完善相關機制和選舉制度，確保愛國者治港的精神得以落實，重申《基本法》在起草時已有強調愛國者治港，《基本法》的內容亦有灌輸愛國者治港的精神。