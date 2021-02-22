愛國者治港︱田飛龍：理性反對派應思考如何成為「新香港政治人」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-22 18:38

全國港澳研究會今天早上（22日）舉行網上研討會，港澳辦主任夏寶龍發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選制舉度，以落實「愛國者治港」，又強調不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。 全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍出席研討會後表示，從夏寶龍的發言中可看出，中央將會透過修改本港選舉制度，落實「愛國者治港」，實現「一國兩制」的制度安全。 田飛龍呼籲愛國建制派、中間派及理性反對派，在清晰的規範下成為「愛國者」，在新時代一國兩制下成為「新香港政治人」。

田飛龍。（資料圖片）

料修改選舉制度實現「一國兩制」安全

田飛龍表示，從夏寶龍講話看出，中央將會把「愛國者治港」原則，落實至今年的選委會和立法會選舉，以及明年的特首選舉，料中央會透過在香港修改和更新選舉制度，落實「愛國者治港」原則，實現「一國兩制」的制度安全。

田飛龍指，香港的建制派、中間派和溫和理性的反對派也要思考在更清晰的規範下，如何成為愛國者，將政治組織的綱領及參政行為，與「愛國者治港」的標準和條件對照，努力做新世代「一國兩制」的「新香港政治人」。

全國港澳研究會理事張建認為，「反中亂港」分子過往利用選舉漏洞進入制度，從事危害國家安全行為，他認為完善香港選舉制度，屬堅持愛國者治港的一項重要原則，又認為在全世界，確保愛國者管治也是政治正確的舉動。