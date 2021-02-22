政壇諸事町｜特首打疫苗　網民質疑非科興　政府譴責散播不實傳言

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-22 21:25

特首林鄭月娥率領司局長、行會成員和立法會議員接種科興生產的新冠疫苗，不過有網民質疑疫苗款式、長短和大小，與政府較早前展示的科興疫苗有不同，懷疑官員所接種的並非科興疫苗。 政府晚上透過fb專頁「添馬台」澄清，強調特首今天接種的是科興疫苗，又指政府採購的另外兩款疫苗(包括BioNTech和阿斯利康)仍未到港，政府譴責惡意散播不實傳言的行為，呼籲市民不要誤信假消息。

政府稱BioNTech、阿斯利康疫苗未到港

有網民在社交專頁發文，指特首及司局長注射的疫苗針筒長度太長，質疑官員接種的並非科興疫苗。

政府晚上在fb專頁「添馬台」發文澄清，稱特首與多名司局長率先接種的是首批到港、由內地研發和生產的科興新冠疫苗，又指政府採購的另外兩款疫苗(包括BioNTech 和阿斯利康)仍未到港。

政府又譴責惡意散播不實傳言的行為，呼籲市民不要誤信假消息，強調接種疫苗是抗疫措施中的重中之重，在全球疫苗供應緊張的情況下，政府致力為市民提供符合安全、效能和質素要求的新冠疫苗，讓市民有序接種。

特首林鄭月娥早前在其Facebook 專頁高調表示，會注射首款抵港之新冠肺炎疫苗，即科興疫苗。她今日（22日）則在香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種該疫苗。（李澤彤攝）

有網民質疑，特首今天注射的科興疫苗，疫苗款式、長細和大小與上月向傳媒展示的科興疫苗（左）有不同，更認為官員所接種疫苗是其餘兩款疫苗（右）。