財政預算案｜工聯會促提高再培訓津貼至9千元　盡快開創臨時職位

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-23 18:23

政府明日（24日）公布新一份《財政預算案》，工聯會職業訓練及促進就業委員會指，政府一直不肯推出緊急失業援助金，令現時只有「特別愛增值」計劃、「展翅青見計劃」及「中高齡就業計劃」等，可在疫情下直接支援失業工友，故工聯會要求政府提高再培訓津貼至9,000元，完善現行計劃及要盡快開創更多臨時職位等，直接幫助有需要失業人士。

工聯會要求政府提高再培訓津貼至9,000元，完善現行計劃及要盡快開創更多臨時職位等，直接幫助有需要失業人士。（彭焯煒攝）

工聯會職訓就業委主任陳鄧源表示，上季度24萬失業大軍中，部份會選擇報讀「特別，愛增值」計劃課程，以領取津貼幫補及自我增值。根據僱員再培訓局截至2020年11月統計資料，提交申請數字由第一期計劃逾3萬人次，增至第二期計劃逾7萬人次，加上現時最新一季失業人數超過25萬人，計劃便成失業工友一重要的「救命草」。

陳鄧源要求提升再培訓津貼每月上限至9,000元外，亦希望政府撥款改善計劃的不足地方，包括：取消在在兩全日制課程間需等候就業輔導期的報讀限制及限額增至四個；二：取消兼讀制/非就業掛勾課程的報讀限額；三：全日制課程應充實及加長課程內容；四：在疫情下應簡化行政及審批程序，在完成課程後即時發放一半培訓津貼；五：放寬導師資格，需實操性的課程可聘請有實際經驗人士作導師；六：恒常性課程應統一設津貼，並放寬課程學歷限制。

工聯會職訓就業委副主任梁子穎則指，失業人士最希望有工作，故要求政府撥發款至政府部門開拓更多兼職或全職臨時職位，另建議職位空缺包括：（一）分配名額至非年利機構作社區服務用途；（二）增加教學助理名額；（三）公眾街道及效野公園清潔；（四）樓宇清潔及喉管管道檢測工作，例如「三無大廈」等舊區住宅樓宇；（五）政府易出行登記及掃碼大使；（六）疫苗接種或強制檢測工作之臨時工作人員。