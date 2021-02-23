陳曉鋒指區議員背離「愛國者治港」　朱兆麟倡大增政協在選委席位

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-23 22:58

全國港澳研究會2月22日舉行網上研討會，由國務院港澳辦主任夏寶龍擔任主講嘉賓，題為「愛國者治港」。會上夏寶龍為「愛國者治港」定下三大標準，強調「攬炒派」不在愛國者之列。 昨日有份在香港出席視頻研討會的兩名全國港澳研究會會員陳曉鋒及朱兆麟，均指現屆區議會非「正常的區議會」，其當選反映香港選舉制度有缺陷，預料中央會出手扭轉情況。

陳曉鋒認為，大量泛民區議員當選，反映了香港選舉制度有許多不完善的地方。

陳曉鋒認為 民主派區議會大勝反映選舉制度不完善

陳曉鋒指，2014年佔中以來，戴耀廷等人接連推動「雷動計劃」、「35+」等，以取得區議會主導權，進而操控立法會、行政長官選舉委員會，以操控行政長官選舉。他認為，反對派是要利用選舉奪取管治權，進而把香港變成針對國家的「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

他批評立法會反對派議員「拉布」、「攬炒」，阻撓特區政府施政，拖累經濟民生。對於大量泛民區議員當選，他認為反映了香港選舉制度有許多不完善的地方，許多有很大的安全隱患，許多地方與現實情況脫節，需要與時俱進進行完善修改。

陳曉鋒表示，「愛國者治港」是要誠心誠意接受香港已永久回歸祖國，效忠中華人民共和國及其香港特區；要尊重、承認國家主體實行的中國共產黨領導體制和社會主義制度。他說，無論從邏輯、法理及政治倫理上來說，任何國家都絕對不能容許不愛國者管理自己的國家，也沒有任何一個地方的選舉，可以容忍內心不認同國家、蓄意與國家對抗，甚至意圖顛覆國家政權、勾結外部勢力危害國家安全者當選。

朱兆麟估計，特首選委會將撤銷區議會117個席位，以及立法會5個「超級區議會」席位，建議大增政協組別的席位，例如加多約100個席位。

朱兆麟料撤區議會、超級區議會在特首選委席位

另一全國港澳研究會會員、香港可持續發展研究中心執行總監朱兆麟表示，認同特首林鄭月娥所說，政治體制的問題是中央的事權，並非特區高度自治的一部分，特區不能自行制訂一套政治制度，中央擁有主導權，相信中央在3月「兩會」出招，變革香港選舉制度的可能性高唱入雲。他認為，由於今屆區議會「並非正常的區議會」，過份政治化，脫離地區事務及諮詢組織的本質，估計中央必會處理，包括撤消其在特首選委會的117個席位，以及立法會5個「超級區議會」席位。

現時政協組別在選委會內有51個席位，朱兆麟倡議大增政協組別的席位，例如加多約100個席位，以填補撤消的區議會組別席位。他又認為，現時選委會內，某些專業組別的選民結構未夠闊，代表性未足夠，建議政府一併研究擴闊部分專業組別的選民結構。