愛國者治港｜葉國謙：詆毀共產黨非愛國者　梁家傑：愛國者定義變

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-23 11:38

港澳辦主任夏寶龍昨日在研討會談「愛國者治港」，行政會議成員、民建聯葉國謙認為夏寶龍的言論是展示中央關心，指夏寶龍提及要真心擁護國家主權等標準，例如攬炒派部分人以炫耀對國家的反動行為作資本從政，中央不會接受這些人加入立法會，因為可改變整個特區政府的管治權。 公民黨主席梁家傑認為，夏寶龍口中「愛國者」的定義，已與鄧小平提出「愛國者治港」時的定義不同，但應以新的說法為準，關鍵是以「愛國者」為能否「入閘」參選的條件的行政權力，被掌控在中央手中，形容民主派現時有如「肉隨砧板上」。 基本法委員會副主任譚惠珠相信，政改「五部曲」現時無條件執行，料人大常委會可行使憲法的權力，直接改變本港的選舉制度。

梁家傑：中央希望建立可操控選舉

被問到作為治港者的立法會議員日後是否不能批評共產黨，葉國謙認為並非如此，指一國兩制出現了模糊化，強調「一國」是中華人民共和國，並由共產黨領導的多黨合作制實行的政權，若有人挑空這些條件，決定不愛共產黨下的中華人民共和國，難以是「愛國者」。他認為，批評或指出不足、單純不認同共產黨的，不會因而不愛國，但謀求推翻、詆毀共產黨的就不是愛國者。

公民黨主席梁家傑在同一節目批評，中央是希望在香港建立可被操控的選舉，包裝其委任制度，與香港人一向獲承諾的普選等大相徑庭。他質疑，以「愛國者」作為能否「入閘」參選的條件，有關概念由誰操控，而目前操控該行政權力的機關，並非在於特區政府，而是在於中央，民主派有如「肉隨砧板上」

基本法委員會副主任譚惠珠（資料圖片/張浩維攝）

譚惠珠：愛國者標準無收窄 料人大常委會用「決定」改制度

基本法委員會副主任譚惠珠指，以「愛國者為主體」治港，在鄧小平年代已講過多時，有指愛國者的標準收窄了，她認為並無此事，只是要進入香港權力核心的要求提高。

至於如何完善選舉制度，譚惠珠認為現時無法行政改「五部曲」，預料中央有機會根據中國憲法第62條(14)款，行使「人大常委會決定特別行政區的設立」之權力，作出決定。她解釋，現時延任立法會的人數不及全體三分之二的議員通過支持政府的動議，故有關選舉的通過要以憲法的權力處理。她指，過去高鐵「一地兩檢」就是以「決定」表明符合基本法。

被問到已有政改五部曲，為何仍選擇用憲法，譚惠珠表示，今次亦是未見過的情況，例如立法會議員不足、疫情等，現時是「非常時期」。她稱無需要改變《基本法》，因為有中央以憲法的權力即可。