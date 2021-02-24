拆局｜陳茂波借曾俊華過橋？ 「劫富濟貧」又透支未來基金掩赤字

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-24 19:53

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，財政赤字達2,576億元，儲備預料跌至9,027億元，惟財政司長陳茂波仍動用逾1,200億元作逆周期措施。 從措施來看，陳茂波或多或少有點「劫富濟貧」，主要在車輛首次登記稅、股票印花稅等方面開刀，主要瞄準中產或以上人士。反觀支援基層措施未如早前盛傳的「走甜」，綜援、生果金等額外津貼仍存在，只是幅度削半；5,000元電子消費券也充其量算是一項「小驚喜」。 在赤字年年「見紅」預告下，陳茂波提出其中一個改善公共財政狀況的方式，是在2021/22年度開始，陸續在經營帳目中反映未來基金累計的投資收益，首年回撥250億元。他首次透露「未來基金」的投資收益總額，至今已累積接近1,000億元。 「未來基金」是前朝財爺曾俊華於2015年創立，當時以2,197億元的土地基金結餘作為首筆資金，以名義帳目的方式持有。簡言之，這筆基金是為投資未來而設的「小金庫」。政府初時說法，這筆錢在2025年前不會動用，今次陳茂波提早將這些資金反映在財政儲備上，令未來數年財赤「看起來」沒那麼大，某程度可說是借曾俊華時代的政策「過橋」？

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基金原2025年前不動用 陳茂波提早「提款」

曾俊華於2015年《財政預算案》由宣布成立「未來基金」，作長線投資用途，為政府財政儲備爭取更高回報。基金於2016年1月1日正式成立，當時政府的說法是，這筆基金不可在2025年12月31日前提取，「除非是遇上緊急情況。若政府要動用未來基金，在現行法例下必須獲得立法會批准」。

不過，陳茂波的理財哲學明顯與強調「審慎理財」的曾俊華不同，前者2017年上任後，更傾向大灑金錢作投資。陳茂波去年已開始打「未來基金」主意，2019年已宣布邀請幾位資深財經界人士，就基金的投資策略和組合作出建議；去年，他表示將會利用未來基金的部分款項成立一個「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目。直至今年，陳茂波更直接把部分收益抽出，放回財政儲備，首年回撥250億元。

未來基金是曾俊華任財爺期間宣布成立。（資料圖片）

回撥基金「做靚盤數」 手法似曾相識？

其實，這類將過往儲備基金回撥到經營帳目的做法並非新鮮事，陳茂波今次算是「故技重施」。曾俊華在2014年12月宣布，將2014年政府財政儲備的全部投資收益、即約270億元撥入新設立的「房屋儲備金」，並由金管局負責投資。曾俊華當時指，在政府財政穩健時設立房屋儲備金，是穩妥做法，有助避免公營房屋供應目標增加政府未來的財政壓力。當時政界有傳言指，真正原因是曾俊華與時任特首梁振英不咬弦，防止對方「過度有為」大花金錢而扣起部分儲備。

但不論如何，房屋儲備金成立後被指用途不大，因為房委會近年並無財政困難問題，而且香港房屋問題是欠缺建屋土地，而非「缺錢」。2019年財政預算案，陳茂波宣布把已滾存至824億元的房屋儲備金，回撥到財政儲備，政策「壽終正寢」。

陳茂波的做法是，自2019/20年度起分4年回撥基金。正好的是，政府自該年度起錄得財政赤字（2019/20年度為378億），因此回撥房屋儲備金其中一個客觀效果，就是在表面上「掩蓋」部分財政赤字。陳茂波今次再回撥未來基金部分投資收益，未來數年財政赤字亦相信會顯著減少。

政府消息：基金回報可觀 可提早回撥

政府消息人士指，原本的確預計10年後（2025年）才將未來基金的回報回撥，但由於投資數年後眼見基金回報可觀，涉及金額亦多，因此決定下財政年度開始回撥，首年回撥250億元，其後4年預計每年回撥200億元。2016至2019年間的回報率介乎4.5%至近19%。

陳茂波於財政預算案記者會中，被問到回撥未來基金的原因時，也未正面回應，只重申今次做法是將過往未入帳的投資收益入帳；至於香港增長組合的工作，政府正推進當中。