財政預算案｜陳茂波「逆襲」先放風減糖　終派電子代糖製「驚喜」

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-24 19:31

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】「睇餸食飯」、「應洗則洗」......財政司司長陳茂波發表《財政預算案》前，已明示暗示今年不會再全民派錢，「派糖」措施亦較去年縮水，外界本來對預算案期望不高，豈料今日公布的《預算案》提出派發5,000元電子消費券，每人總額5,000元，旋即成為全日焦點。 要達致這種「驚喜」效果，一大「功勞」在於陳茂波的期望管理手法，一早已放風《預算案》要「減糖」，如今市民「有錢落袋」，不至於招致滿街罵聲。

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屢稱「睇餸食飯」管理期望

新冠肺炎疫情衝擊下，各行各業生計大受影響，市民自然希望如去年般「全民派錢」一萬元，不過陳茂波一早已做好「期望管理」。他2月中接受電台訪問時指，預計赤字會是歷史上最高，初步估算約3,000億元，雖然政府會採取逆周期措施，但《預算案》需要「睇餸食飯，應洗則洗」，又明言「加糖」有難度，似乎已就《預算案》「打定底」，降低市民對《預算案》「派糖」期望。

當時陳茂波指，在去年進行現金發放計劃後，有意見認為應將資源更精準地給予有需要人士，亦暗示「全民派錢」的機會不高。其實，建制派今年已不再提派錢，社會上期望政府派錢的聲音普遍亦不多，只有民主黨等個別政黨要求「回水」。

在《財政預算案》公布前一周，本港多間傳媒亦引述消息指，料政府不會「全民派錢」，同時會「減糖」，令大眾對《預算案》「派糖」期望大大減低。在市民對《預算案》可說是對「零期望」之際，《預算案》提出前所未有的「派糖」方式，每人派發總值5,000元的電子消費券，令社會頗為意外，一公布亦隨即引起市民熱烈討論。

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自由黨、經民聯「成功爭取」

派發消費券並非建制派政黨的共識，民建聯、新民黨認為政府財政緊絀，不建議派錢或消費券，反而工聯會、經民聯和自由黨均「成功爭取」。當中自由黨批發及零售界議員邵家輝早在上月提出，透過八達通向每名市民分10期派發5,000元電子消費券，難怪自由黨為這份預算案打了90分。