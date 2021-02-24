預算案論壇｜會否選特首？　陳茂波：大家一條心努力疫後重建

撰文： 周禮希 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-24 21:28

財政預算案今日出爐，財政司司長陳茂波晚上7時半出席有電子傳媒聯播的財政預算案論壇，接受記者就預算案提問，相信會被繼續問及有關電子消費券、明日大嶼、「減糖」等措施。《香港01》為你直播。

【20:28】TVB問及預算案的伏筆，問未來是否一定會加稅。陳茂波指以往是增加收入來源，但今年考慮時，薪俸稅及利得稅都因為市民與工商壓力大，故目前不是時候，不排除未來再加。至於新增稅種則要通盤考慮，與社會商討。

至於一手樓空置稅會否再做，他指要密切留意市場情況，目前樓市比較平穩。

【20:27】有關5,000元消費券問題，陳茂波說希望在疫情過後才發放較好，又指消費券較派現金複雜，去年在宣布派現金後亦需時數個月籌備，希望市民今年在收到消費券後能用於本地經濟上。

【20:25】香港電台問及國安法撥款80億元。陳茂波重提，國安法要求撥出專項用於國家安全，去年12月已經撥出，供未來數年使用，故2021-22年預算案沒有再另外撥款，之後會提供報告給立法會。他又指，國家安全方面，參考了外國，不少地方都是機密數字。

【20:22】被問到是否需要感謝前財政司司長曾俊華留下大量財政儲備，陳茂波說，是過去香港人辛勤留下的財富，而過去數任司長都有功勞，他又認為要展望未來，希望能盡快恢復香港經濟。

至於日後領取政府福利是否需要先宣誓，陳茂波坦言有關推論離譜，強調在香港愛國愛港是應有之義，他作為政府官員亦自然擁護及尊重《憲法》及《基本法》。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

【20:19】鳳凰衞視記者問及電動車在市場的選擇不多，陳茂波回應指，去年每8部新車當中，有一部就是電動車。他認為，電動車的科技發展很快，中價電動車愈來愈多，希望2035年或之前全用電動車，相信隨科技發展，市民會有更多選擇。

被問到為何不如內地推出「輕動力車」、混能車，與及將油站推動加入充電時，陳茂波認同有關配套要做好，環境局下月會有相關公布，重提去年提出計劃資助興建充電車位，相信如果推動成功，油站自然會適應市場。

【20:14】有關增加牌費及首次登記稅問題，陳茂波說過去30年都不曾增加牌費，若只計通脹都不止加30%，運輸及房屋局會另外研究方法處理交通擠塞問題，例如電子道路收費，他又說首次登記稅增加15%的確有效短期減少新汽車數目，但同意政府要另外處理交通擠塞問題。

港府開支大 亦要留資金保障金融體系穩定

【20:08】now記者問到，新加坡財長花了約6,000億港元開支，就算他們財赤比香港嚴重很多，亦願意推出現金資助小市民，問陳茂波是否太過保守。

陳茂波指自己已「盡我所能」，曾找政府經濟師研究全球不同地方的開支，而香港與外國比較，開支其實不少。他指，中小企融資計劃有過千億元承擔，香港只是計及壞帳的部分，而不少國家將整個承擔額當作開支。他指，香港與新加坡的財政儲備佔GDP比例不同，又指香港有聯繫匯率，新加坡沒有，而且兩地房屋、醫療等社會制度不同，負擔很不一樣。他又表示，過去兩年不容易，有人擔心香港金融穩定，故要令大家認為香港。

被問到為何不保持去年的預算案措施規模，而是要「減甜」，是否留有一手，讓特首再推出時，陳回應指，預料到2025-26年時儲備有7,000多億元，但這已計及未來5年要發綠色債券，否則儲備本來會跌到餘下5,000多億元。

【20:04】對於「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是否「阿茂整餅」，陳茂波強調，失業貸款計劃並非取代短期失業援助金，但希望為失業市民提供多一個選項，認為是值得嘗試。

至於政府在過去並無接納市民意見，認為「這頭家已經散左」，陳茂波回應說，過去多年面對不少挑戰及信心問題，但都能一一走過來，認為家未必完美，但只要能齊心合力暫時將分歧放下應對疫情，再解決問題就會更好。

至於明年會否參選特首？陳茂波僅強調，自己在工作過程一直聽市民意見集中做預算案，目前整個團隊在特首領導下齊心合力抗疫，「一條心努力緊」。

【19:57】有線電視問到消費券的劃線考慮準則，以及用BNO簽證的港人是否不被包括在內，又問道會否考慮為不懂用電子支付的長者提供實體消費券，以至派現金。

陳茂波回應指，考慮是這些人近期在香港居住，不過早前有些人因疫情未能返港，會與入境處商討，有詳情時會再作公開。他又指，會有人手安排協助長者申請，希望錢在短時間內用於本土，而且相信不少長者都有用八達通。他續指，會有同事找金管局內的持牌電子支付平台商討。

未來基金投資收益分期撥回 不涉本金

【19:55】鳳凰衛視記者關注，外匯基金撥款日後會否持續增加，陳茂波表示，將未來基金的投資收益化分數期撥回政府，是更有效反映政府財政狀況，但強調沒有涉及未來基金及外匯基金的本金。

至於會否引入新稅種問題，陳茂波回應說，政府有考慮不同增加收入的方法，當中亦要考慮國際競爭力等，他又表示，日後稅制或會跟隨國際機構規定而有調整。

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外國經驗 分期提供消費券作用最大

【19:50】無綫電視問及電子消費券，指提振經濟的開支為2%，而預算案用於電子消費券的開支為0.7%，約提振經濟開支的一半，問會否擔心有人過了期限都用不完消費券，影響刺激經濟作用。某些特定支付平台本身無法用於「排檔」等地方。

陳茂波回應指，他們的安排是根據外國經驗，認為分期提供消費券對經濟的刺激作用最大，會考慮設立限期提醒，重點是不包括海外消費，會與電子支付平台商討辦法，至於行政費用要多少，暫時未與各個支費平台討論。他又提到，本打算在多於一個平台使用，例如「八達通」在不少地方都可使用。

【19:42】now記者關注調升股票印花稅問題，陳茂波表示，內地、日本及韓國的股市今日都有所調整，並非只是香港有波動，他指當考慮增加股票印花稅時，有顧及香港的競爭力及獨特優勢，而香港亦一直無如外國般收取資產增值稅，強調股市近日有波動是難免，但他不會與股票印花稅扣上必然關係。

強調要開源節流 政府支出減少1%

【19:38】香港電台問及過去數年預算案少了「量入為出」，今年重新有此四字，問到是否因為經常開支，導致赤字歷史新高。

陳茂波解釋，過去數年本港盈餘較豐盛，所以有分享、發展未來及在醫療服務方面有所投入，但他強調最重要是看周期，不要單看一兩年的數字。他又提到，未來要開源節流，凍結了公務員的機制，政府支出要減少1%。陳分析指，認為現時情況以周期看仍屬平衡，不過未來挑戰大，因為經濟不景，加上政府本身開支本身較多。

被問到會否不太認同特首林鄭月娥提出的理財新哲學時，陳回應指，政府希望資源取之社會，用之社會，所以之前面對年年盈餘，希望與市民共享、改善服務，他認為「都是應該做的」。陳續指，最重要向前搞活經濟，有資源應付之後的開支。

【19:35】財政司司長陳茂波出席電視論壇時表示，2020至21年的逾2,500億元赤字是歷來最高，亦是連續兩年有赤字，失業率亦有上升，來年預計將有1,000億元赤字，故政府希望推出逆周期措施穩住經濟。陳茂波希望市民諒解今年的紓困措施少，但指應對來年有信心，預計今年經濟增長達3.5%至5.5%。