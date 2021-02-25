專訪｜譚耀宗：若說推翻中國共產黨　等於顛覆政權

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-25 20:01

國務院港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選制舉度，以落實「愛國者治港」，強調不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。他反問，一個人如果聲稱擁護「一國兩制」，卻反對「一國兩制」的創立者和領導者，「那豈不是自相矛盾？」 全國人大常委譚耀宗今（25日）接受訪問時表示，夏寶龍的說法非指一定要愛共產黨，而是點出共產黨是中國特色社會主義的領導者、「一國兩制」方針的創立者、「一國兩制」的領導者，「若一個人聲稱擁護『一國兩制』，但反對『一國兩制』的創立者及領導者，則是自相矛盾，點樣叫擁護『一國兩制』呢？」 譚耀宗強調，共產黨與中國關係非常密切，又指愛國與愛港亦「拆不開」，因在「一國兩制」下，「若有人熱愛香港但不愛國，同樣是自相矛盾，說法並不成立」。

2018年曾指叫「結束一黨專政」口號或違憲

至於日後參與香港各級選舉的參選人，是否不能公開表明反對共產黨，譚耀宗未有正面回應，僅重申夏寶龍指出，若有人反對共產黨，則等於反對中國特色社會主義的領導者、「一國兩制」方針的創立者及領導者，「夏的說法已相當清楚」。

全國人大常委會在2018年曾修改《憲法》，譚耀宗當時指出，日後高叫「結束一黨專政」口號或違反《憲法》及《基本法》，甚至可能被取消參選立法會資格。他今日在訪問中再有新的說法，強調「如果你話，你要推翻中國共產黨，在《港區國安法》下則等於要顛覆政權」，但他不會直接評論某特定組織有否問題，要留待港府相關部門處理。譚耀宗希望，社會能慢慢形成共識，「行『一國兩制』的路是香港的最好選擇，無『一國』就無『兩制』，兩者是不能分開」。

譚耀宗在訪問中多番強調，中央期望在提出「愛國者治港」原則後，香港能達致社會穩定，又提到香港已回歸20多年，社會經歷的震盪一次較一次嚴重，由2012年的反國教事件至去年的反修例風波，都對社會帶來很大衝擊。他又指，中央提出上述新原則並非為了加強對香港的管控，亦非為達致「清一色一言堂」，批評有關說法是誤導市民及抹黑中央。

夏寶龍日前在講話中強調，選舉制度是香港特別行政區政治制度和政治體制的重要組成部份，完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行，令中央有意在3月全國兩會改革香港的選舉制度說法甚囂塵上。譚耀宗表示，自己不便估計及對消息表達個人意見，但認為坊間的各項建議及主張都很好，市民可以留意。他又指，雖然未知政改方案會由港府或中央提出，但認為做法必定會按照《憲法》及《基本法》規定。

指2019區議會選舉不公平 要消除不穩定因素

譚耀宗指，自己對選舉深有體會，提到2019年的區議會選舉並非公平的選舉，當中涉及有人行使非法手段，包括破壞建制派候選人辦事處，令部分選民不敢投票。他認同香港的選舉制度要作完善，消除不穩定因素，至於應否設立機制，例如設立公職人員資格審查委員會，負責公職人員的資格審查？譚耀宗指在《基本法》104條落實後，無論由誰人擔任工作都會「更有法律依據，法律基礎更強」。

對於港府日前提出修訂《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，完善公職人員宣誓安排，包括規定區議員必須宣誓，並列明違反誓言的處理機制和法律後果。譚耀宗認為「修例做得好遲」，坦言「回歸廿幾年一直無法例執行，有粗疏及變形走樣情況出現」，他又提到過去「有人宣誓古靈精怪，離晒大譜」，但暫時未知會否擴闊宣誓的公職人員覆蓋範圍。

全國人大常委譚耀宗（余俊亮攝）

將於明日上京出席全國人大常委會會議的譚耀宗表示，議程中暫時未有涉港議題，又指各港區全國人大代表將於下月2日上京，翌日召開預備會議，而今年人大會議的會期歷時7日，將於3月11日閉幕，預計將與去年一樣採取閉環式管理。