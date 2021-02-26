中大要求學生會註冊為獨立社團　麥美娟支持：大學非法外之地

撰文： 陳綽嵐 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-26 17:34

香港中文大學昨（25日）發表聲明，指中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場，宣布暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。 中大校董、工聯會立法會議員麥美娟支持校方的做法，強調大學並非法外之地，在校園內亦要遵守香港法律。另一名校董、自由黨立法會議員張宇人表示，要提醒學生中大是提供教育的地方，不應以此平台做違法的事；又重申不要誤以為學術及言論自由，可凌駕在法律之上。他呼籲學生要珍惜前途，「咁辛苦咁難得先入到中大」，又自言「後生時要讀書、養家，根本冇時間諗政治」。

中大校董、工聯會立法會議員麥美娟支持校方的做法，強調大學並非法外之地，在校園內亦要遵守香港法律。（翟睿敏攝）

麥美娟亦指出，中大學生會的刊物上很多評論失實，並有針對校方保安等不正當的言論，校方早前已提醒過同學要為自己的言論負責，但學生仍然堅持己見。被問到對校方的決定是否知情，她表示校董會不會處理具體的行政工作，但清楚校方的工作並非維護某一小撮人，而是要保障所有教職員及學生的安全。

中大臨陣撤回向財會申請興建新實驗大樓的撥款，消息指是因為不少建制派議員打算否決。有記者問到是否中大做到某些行為立法會就可答應其申請，張宇人就稱是兩回事，撥款屬恆常的工程需要，至於會否因為中大過去的某些工作，而不批准中大的申請，就由個別政黨或議員自行決定。

8名中大前學生會成員發表聯合聲明，強烈譴責中大校方的無理舉動，並要求中大校長段崇智立即撤回有關聲明及立即停止相關打壓行為。（資料圖片）

8名中大前學生會成員，包括第四十三屆學生會外務副會長岑敖暉、第三十八屆學生會內務秘書區諾軒等人發表聯合聲明，強烈譴責中大校方的無理舉動，並要求中大校長段崇智立即撤回有關聲明及立即停止相關打壓行為。聲明認為，即便中大今天能把中大學生會噤聲、也絕無法禁止所有中大同學發聲，更無法禁止歷屆歷任的畢業生繼續為同學、為社會而發聲。

中大校友評議會常委候選人李軒朗。（資料圖片）

中大校友評議會常委候選人李軒朗及盧俊宇亦發表聲明回應事件，強烈譴責校方以近乎「莫須有」的理由打壓民選學生代表，以行政手段學生會自治體制及民主程序，並摧毀五十年來校方與學生組織之間的互補共存關係。

聲明呼籲呼籲各界校友和社會人士向大學管理層施壓，謹慎處理與中大的合作項目，考慮終止對中大各部門的捐助，杯葛中大官方舉辦的校友活動，直至大學管理層停止並修正一切打壓學生的行徑為止。