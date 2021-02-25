中大指當選學生會言論或違法　暫停代收學生會費用　不再提供場地

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-25 23:00

香港中文大學發表聲明，指中大學生會幹事會當選內閣在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場。校方又指，曾於早前發聲明，強烈反對當選內閣發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，事後亦與相關學生溝通，提醒其針對國家安全的言論，有可能違法。 校方宣布，決定暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。聲明指，校方將因應情況，在有需要時採取進一步措施。

香港中文大學發表聲明指，當選學生會言論或違法，暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。（余俊亮攝）

校方表示，學生會幹事會內閣成員對大學的失實指控，以及利用校園作為政治宣傳的平台，不但違背了大學的宗旨，亦令大學聲譽受損。

聲明指，由於該學生會幹事會經勸喻及提醒後，並未澄清涉嫌違法及失實的言論，校方決定暫停為學生會代收學生會會費，學生會附屬組織向大學領取津貼及其他財政支援安排則不受影響。原有由學生會幹事會所提供的學生服務如受影響，將由學生事務處跟進。

倡學生會自行註冊為獨立社團或公司

校方要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同。校方將暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務，以及暫停為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援。聲明指，校方將因應情況，在有需要時採取進一步措施。

中大重申，《基本法》是香港法治的根基。《基本法》尊重和保障大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由，亦有保護國家安全的條文，大學絕不容許校園出現危害國家安全之事。若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

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