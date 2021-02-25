建制派擬否決中大新實驗大樓14億撥款　中大臨陣撤回財委會申請

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-25 23:23

香港大學與中文大學早前向立法會財務委員會申請撥款，增設教學設施以滿足教學和研究需求等。財委會原定明日（26日）繼續審議有關項目，但根據最新的財委會文件，造價約14億元的中大綜合科研實驗大樓工程已不見蹤影，財經事務及庫務局指有委員對計劃有一些關注，政府會把項目另行處理。 中大回覆傳媒查詢時確認早前已通知教育局，建議暫時撤回向立法會財委會有關撥款申請。校方續稱，鑑於部份立法會議員對中大處理反修例風波的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注，為爭取更多時間向議員進行解說，決定暫時撤回申請。中大又表示會爭取在今屆立法會會期內，將撥款申請再次提交財委會考慮。

+ 3 + 3 + 3

在上周的財委會會議上，不少建制派議員發言時都關注中大的保安問題，其中民建聯周浩鼎指，有國家級實驗室計劃進駐中大擬建大樓內是好事，但他擔心中大未來會再次成為「暴動基地」，令相關設施受到破壞。其黨友葛珮帆亦說，很多市民擔心該中大大樓會再次淪為「兵工廠、武器庫」，要求校方交代如何確保設施不會被破壞。

有建制派指，不少議員打算在明日會議上否決有關項目，或會導致項目被否決，而中大最後決定抽起撥款，可避免項目被否決的尷尬場面。

根據財委會文件顯示，中大擬興建的綜合科研實驗大樓共9層，樓面面積達12,000平方米。校方已於去年3月為工程招標，並預計在4年內完工，但現時抽起撥款後，未知計劃會否需要延遲。