曾參與初選　護校校長袁偉傑昨收警方報到通知　同日遭管理層勸退

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-02-27 16:48

警方昨日（26日）就去年民主派初選事件展開行動，不少參選人都收到通知「提前報到」。其中仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑昨日收到「雙料通知」，因除了警方的報到通知，校方亦在同日向對方提出「建議離職」，即日生效。

曾參選衞生服務界初選的袁偉傑昨接到校方的解僱通知，即日生效。

本身是行政長官選舉委員會衞生服務界委員，曾參選衞生服務界初選的袁偉傑，昨日（26 日）收到警方通知，要求在周日（28日）「提前報到」。除了收到警方通知，他亦在同日收到校方的「建議離職」，即日生效。

袁偉傑向媒體表示，理解管理層會有壓力，衷心感謝校方多年來給予機會他服務。他指自己作為典型溫和派，亦被認為是顛覆政權「要拉要鎖」，希望中央和政府都想一想，「未來香港可以點」。

他認為校方決定並非直接與警方行動有關，估計校方至少要在數天準備有關決定。袁偉傑估計，校方決定與近來有仁安護校學生被捕及被起訴有關，是連串事件積累。不過，袁偉豪強調對參與初選的決定「無怨無悔」。

冀溫和改善香港醫療 質疑如何「顛覆國家」

他又指自己過去一直希望溫和地改善香港的醫療，而他身為校長，也有安排交流，讓學生理解中國，質疑顛覆國家「從何談起？」他認為，如果連溫和派也不能存在，「未來香港可以點？」他又批判政府當初對初選是否違法含糊其辭，「原來唔得嘅，要拉要鎖嘅，但你一直唔講。」

《HK01》正就事件向仁安醫院護士學校查詢。