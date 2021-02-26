國安法｜初選被捕人突收警通知　提早2.28報到　疑將落案檢控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-26 12:57

上月6日，警方大舉拘捕逾53名有份發起及參與去年「35+民主派初選」的人士，包括初選發起人、協調人及參選人，稱他們涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。被捕人士本月上旬曾到警署報到，被通知下次報到日子為4月8日，惟今日（26日），陸續有被捕人士於社交網站發文稱，突然收到警方國安處通知，須提早於本周日（28日）下午2時到警署報到，比原定的報到日期4月8日提早一個月，有被捕人士預計警方屆時或會落案檢控。

今早，立法會前議員尹兆堅、灣仔區議員楊雪盈、中西區區議員梁晃雄、荃灣區議員岑敖暉等，陸續於Facebook發帖文稱，收到警方通知，要求於本周日就「35+民主派初選」被捕案，前往警署報到，他們預計會被通宵扣查，直至下周一（3月1日）上庭正式落案起訴。

楊雪盈稱，2月10日曾到警署報到，當日被告知的下次報到日期為4月8日，對於今早突然收到通知要提早報到，她稱沒有感到意外，因遲早都要面對，自己會作「最壞的打算、最好的準備。」

各人Facebook交代接到警方通知詳情：

朱凱廸本月上旬曾到警署報到，被告知下次報到日子為4月8日。

上月6日清晨，警方突登門拘捕55名泛民人士，被捕人士包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。

警方當日除了進入香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室搜證，亦到《立場新聞》、網媒《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，要求總編輯簽收一份法庭「物料提交令」。

警方其後於記者會稱，拘捕的53名男女均與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，當中6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。警方更向4間傳媒公司送達「物料提交令」，要求索取與案有關的資料，但不涉及新聞材料。另外，警方亦凍結與計劃有關的160萬元港幣。李桂華續指，警方不會調查在初選中投票的人士。

戴耀廷被捕，至早上11時25分他被帶返馬鞍山警署。（陳諾希攝）

當日情況↓↓