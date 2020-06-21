專訪〡袁偉傑擬戰衞生服務界　稱業界憂慮國安法：醫療是香港堡壘

立法會選舉如箭在弦，民主派劍指35+議席，衛生服務界是唯一一個舉辦初選的功能界別，吸引四人角逐出線權。其中一人是仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑，他接受《香港01》訪問時表示，現任議員李國麟的表現令人失望，多個業界問題未解決，令他有志於參選改變業界環境。 對於「港區國安法」即將在香港實施，袁偉傑稱不少業界人士擔憂國安法立法，醫護人員擔心在不知情下觸犯法例，促請政府懸崖勤馬，「醫療（系統）是繼法治之後香港的唯一堡壘」，擔心醫生、護士「說真話」亦有機會觸犯國安法。 他提到早前醫護罷工事件，要求醫管局刪除相關人事紀錄，不能「秋後算帳」。

對於「港區國安法」即將在香港實施，袁偉傑稱不少業界人士擔憂國安法立法，醫護人員擔心在不知情下觸犯法例。（鄭子峰攝）

批政府抗疫工作「慢七拍」

袁偉傑擔任護士20年，現職仁安醫院護士訓練學校校長，他自言了解前線的痛苦，亦理解中層的無奈。對於業界發展，他直言不少問題積壓多時，包括護士起薪點、現金津貼遭削減、成立專職的管理局等議題。

新型冠狀病毒年初肆虐全球，對於政府處理防疫抗疫的工作，袁偉傑直言「一塌糊塗」、「慢七拍」，形容港府的決斷力差，「好多事都以政治行先，多於從科學或醫療服務出發」。袁偉傑認為，若特首林鄭月娥一早決定「封關」，就可以減低社區小型爆發的機會，亦毋須設「限聚令」，導致食肆、商戶大受影響。他質疑，港府在抗疫工作上太多政治考慮，已忘記要保護的是香港市民。

面對嚴峻的疫情發展，醫管局員工陣線在2月發起罷工行動，要求政府和醫管局回應「全面封關」，醫護人員裝備不足等問題。對於罷工的醫護人員擔心「秋後算帳」，袁偉傑認為，醫管局必須要刪除相關的人事紀錄，因此舉影響同事未來升遷和進修機會，「這個不是一隻黑豬仔，不應該在人事記錄入面，影響專業服務的歷程」。

對於政府處理防疫抗疫的工作，袁偉傑直言「一塌糊塗」、「慢七拍」，形容港府的決斷力差。（鄭子峰攝）

否決所有政府議案？ 袁：只會招口實

現任衞生服務界立法會議員李國麟已擔任四屆議員，袁偉傑認為，對方就業界待遇和專職發展都沒有幫得上忙，直言四屆都是投票給他，「每一次都懷着很大的寄望，能為業界福祉改變，足足失望16年」，重申業界未來正需要改變。

袁偉傑稱自己主張專業、理性，以實事求是的態度助業界進步。對於有人否決所有政府議案，迫使政府回應「五大訴求」，他認為，若反對所有政府議案只會招人口實，應該分層次處理，如民生、醫療議案可作商討，政制問題則需團結一致爭取。袁偉傑強調，如民主派達35+可令政府聆聽民意，「不是數夠票就過」，要讓政府回到民意基礎。

除袁偉傑外，已報名參加民主派衛生服務界初選，還包括李國麟、劉凱文和余慧明。