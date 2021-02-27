新常任秘書長遭藍營圍剿　葉劉力撐劉利群能幹：請停止文革式批鬥

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-02-27 22:35

政府在周一宣布，原食環署署長劉利群晉升為食物及衞生局常任秘書長。惟消息公布後，不少建制派群組及網頁群起攻之，質疑對方政治立場未夠愛國。立法會議員葉劉淑儀今日發文力撑對方，稱對方資深及能幹，呼籲外界停止「文革式」批鬥，要對事不對人。

劉利群由食環署署長晉升為食物及衞生局常任秘書長。（資料圖片）

葉劉淑儀晚上在社交媒體發表文章，題為【請停止「文革式」批鬥新任食物及衞生局常任秘書長劉利群】。

她表示，繼政府早前宣布任命消息後，很多建制派的網上群組及網頁，均鋪天蓋地攻擊她，「包括於前年社會事件期間，沒有好好處理連儂牆，又質疑她的丈夫、社聯行政總裁蔡海偉是黃絲，指她不符合「愛國者」標準，並批評政府為何讓她升職。」

葉劉其後肯定對方的工作能力，並為針對對方的言論辯解，「我認識的劉利群女士，是一位資深及能幹的政務官。雖然她擔任食環署署長時，社會上有一些對她工作不滿的聲音，例如處理連儂牆不力、香港的衛生環境倒退、三無大廈沒人管理、只懂推卸責任，並『雙重標準』，迅速將支持國安法的橫額拆除等。」

「但據我瞭解，當時食環署沒有清拆連儂牆，是因當時有一宗相關的訴訟尚未審議。當然，是否要拖延數年，待訴訟結束後才採取行動，做法值得商榷。但無可否認，這決定是獲得她上司所認同的。」

政府宣布劉利群晉升為食物及衞生局常任秘書長後，建制陣營群組、網頁及傳媒群起攻擊。（資料圖片）

至於有建制陣營批判食環署雙重標準，迅速拆除支持國安法的標語及橫額，葉劉淑儀則表示據她了解，相關行動其實並非由食環署所負責。

批評有人因丈夫身份而向劉扣帽子 呼籲對事不對人

葉劉又稱，外界因其丈夫身份而扣上「黃絲」的帽子，是「十分要不得」，認為無論對任何人、包括公務員，都應該對事不對人，「劉女士是否政治正確，是否一位『愛國者』，應該由她的上司處理，而不是向她作出這種鋪天蓋地式的人身攻擊。」

現職及退休政務官 均向葉劉表示擔憂文革風潮

她又指，自從這些言論出現後，自己已收到一些政務官的意見，表示十分擔憂，「感覺香港像是要掀起一陣文化大革命的風暴。部分已退休的政務官，亦對我表示對事件的關注。」她又不點名提及有新民黨黨友跟風批評劉利群，呼籲黨友要「對事不對人」。

葉劉淑儀稱，目前政府內的資深政務官已經「買少見少」，外界應應好好珍惜這些由政府培育多年的政務官，以免影響政府的有效運作。