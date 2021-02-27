陳智思：任公職第一日已要愛國　唐英年：「愛國者治港」天經地義

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-27 16:57

國務院港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，以落實「愛國者治港」，強調不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。 行政會議召集人陳智思今（27日）表示，出任公職人員「第一日已應該要愛國」，又指國家數年年亦有提醒在一國兩制下，是一國先行。 陳智思認為，「愛國者治港」概念是要提醒經選舉產生的當選人一定要遵守國家《憲法》及《基本法》，尊重《憲法》中共產黨是執政黨，但不等於要參與共產黨運作。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。（資料圖片）

早前已接種科興疫苗的陳智思說，政府目標是將新冠肺炎確診數字降至單位數甚至清零，才有能力與內地商討放寬限制，恢復與內地的經濟活動。

陳智思續指，目前兩款新冠疫苗已抵港，他呼籲大家運用智慧選擇接種哪款疫苗，但最重要是要去接種，又預計由海外抵港人士需要21日強制檢疫的安排，短期內都不能放寬。

談及落實「愛國者治港」原則，唐英年認為是天經地義，看不到理由反對。（資料圖片/盧翊銘攝）

唐英年：「愛國者治港」天經地義

多名全國政協常委今日下午出發前往深圳，預備稍後上京出席全國兩會。全國政協常委唐英年表示，暫時未知兩會議程，未知會否有涉及香港政改的議程。

談及落實「愛國者治港」原則，唐英年認為是天經地義，看不到理由反對。至於「愛國」是否等同要「愛黨」，他表示，夏寶龍在講話中只提及要愛國家及國家的制度，並無提及要「愛黨」，但認為中國在習近平新時代中國特色社會主義下，治理得相當好，亦由貧窮走向富強。唐英年認為，「愛港」自然要「愛國」，兩者不存在對立。

唐英年又說，自回歸以來香港只有一次能成功走完「政改五步曲」，認為政改最好當然由香港醞釀，但人大常委會可就任何選舉制度作最終決定，權力毋庸置疑，他相信若有任何制度修改都會廣泛聽取市民意見。