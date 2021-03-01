財政預算案︱陳茂波：儲備沒有硬指標　嘆政府用錢容易儲錢難

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-01 10:55

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（3月1日）出席新城電台節目期間提到，政府今年度錄得破紀錄赤字下，仍然會兼顧短期及長遠的政策投入。他提到，政府對財政儲備沒有所謂的「紅線、硬指標」，但仍然要保留一定實力，在一旦出現問題時有足夠實力「頂住」，捍衞聯繫匯率制度。他又坦言，政府「儲錢就好難，有事使起上來就好快」。

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指香港收入波動大 須保持財政實力穩健

陳茂波表示，預算案需要兼顧眼前經濟困難、長遠經濟發展、捍衞聯繫匯率制度，所以既要投入資源於未來產業發展，也要照顧市民當下的需要。他憶述，曾在一場諮詢會中聽到建議指不如逐步撤銷派糖措施，保留儲備作不同的政策，如退休保障等，但同場即時有人反彈表示「唔好減咗我嗰啲」，所以政府需要兼顧長短期措施。

他表示，對於政府財政儲備沒有所謂的「紅線、硬指標」，否則定出一個數字後，大家「未到嗰個時候已經驚定先」，始終儲備的標準會因應經濟規模而不時變動。

不過陳茂波提到，大家可以參考政府的中期預測，直至2025/26年度，儲備預料會是7,700億左右，相等於政府約11至12個月開支。但他提醒，這個數字已包含政府未來發債約1,755億、將約1,000億未來基金撥回財政儲備，否則儲備會進一步跌至5,000億元。他慨嘆：「我哋今次係兩年之內，個儲備由等於政府23個月開支跌到13個月。所以有時儲錢就好艱難，有事使起上嚟就好快。」兩、三年前經常有人說香港有結構性盈餘，要想方法把錢出去，但其實作為細小傳統經濟體，收入的波動很大，經營開支投入也相當大，陳茂波表示政府對整體大局需要有長遠的研判，保持財政實力穩健仍然重要。

有關電子消費券發放形式，陳茂波提到近日也收到不同意見，有人說一次過派，也有人說分期發放對經濟的拉動力最大，人言人殊，政府會嘗試兼顧不同市民需要，重申具體分多少期有調整空間，會進一步了解不同電子支付平台的硬件技術能力。

陳茂波。（資料圖片）

談增加股票印花稅：對一般投資者影響有限

被問到今次預算案增加汽車牌費及首次登記稅，是否針對中產開刀，陳茂波指汽車牌費已30年沒有加，首次登記稅也已10年沒有加，現時政府眼見汽車增長太快，需要壓抑一下，但以電動車向傳統燃油車「一換一」，政府的優惠已提高，相信可以鼓勵車主將車輛換成電動車，政府會在不同政策方面配合。

至於將股票印花稅稅率由0.1%增至0.13%，陳茂波表示，對於一般投資者而言，增長幅度不算太大負擔，因為他們投資主要看升值潛力、股息，加稅主要對於一些高頻率交易會有影響。

但他表示，政府已通盤考慮對競爭力的影響，過去數年內地經濟快速發展，全球投資者都憧憬中國概念股，這方面香港是一個很重要的投資市場，而且香港市場除稅款外已很少其他收費，相信香港長遠的競爭優勢仍在。他亦指，過去也聽到不同聲音，指高頻率交易會導致市場過於波動。