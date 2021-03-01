初選︱數百人黑衣逼爆法院　舉抗爭手勢　歐盟及多國駐港領事旁聽

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-01 12:41

47名參與民主派初選人士昨日（2月28日）被警方落案控告「串謀顛覆國家政權罪」，不准保釋，通宵扣留，今早11時在西九龍裁判法院提堂。 民陣昨呼籲市民今早穿黑衣到法院外聲援被捕人士，數百名市民在開庭前已逼爆法院外，不少民主派人士到場，歐盟及英國、美國等多國駐港領事館人員排隊進場旁聽。 民陣召集人陳皓桓表示，感謝市民今早到法院外排隊聲援，他稱不論結果如何，都希望大家能堅持理念，因為信念是「刀槍不入」。

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民主黨批評政治檢控

陳皓桓質疑，今次「政治檢控」目的是要令所有人噤聲，不敢再參政，但他希望市民能繼續發聲，不要令在監獄、法院的人士感到孤單，亦不想香港只有支持打壓的聲音。他強調不論結果如何，若有人要坐監休息，其他人就去補位，希望大家「頂硬上 」。

民主黨主席羅健熙批評今次是「政治檢控」，強調民主派數十年來都採用初選方式，到今天卻被指犯法。他質疑是否《基本法》賦予的權力都不能做，是否連彈劾特首都犯法。他又指，在荒謬時代作荒謬檢控不是第一次，亦不會是最後一次，稱不論打壓有多大，都希望大家繼續用任何方式表達意見。

公民黨執委黃文萱稱，今次起訴是「無恥、可笑和荒謬」，但她希望大家堅持理念，每位香港人在各自位置繼續努力。

歐盟及多國駐港領事排隊聽審。（鄭子峰攝）

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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警方一度要求在場人士離開

他們會見記者期間，警方一度開咪表示，現場超越公眾人數，要求在場人士盡快離開。民陣其後高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「釋放政治犯」等口號，在場市民和應，亦有人舉起象徵抗爭的三指手勢。