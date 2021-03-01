再有常秘遭狙擊　官媒稱劉焱戴「獨罩」撐暴　財庫局：不知有含意

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-01 17:34

再有政務官成為建制媒體狙擊對象。財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱日前出席《財政預算案》記者會時，佩戴由「Savewo 救世」出產的口罩，《文匯報》近日報道稱，有關口罩使用「疑似數字『5、1』」拼成的商標，形容口罩「暗指黑暴口號」，質疑劉焱戴「獨罩」，更稱劉焱此舉是「個人撐黑暴的政治表態」。 財經事務及庫務局回應指，劉焱事前未留意口罩牌子，也不知道有人認為有這樣的含意，否則一定不會購買或使用。

劉焱上周出席《財政預算案》記者會時，戴上「Savewo 救世」口罩，被部分媒體指戴「獨罩」。（祺／李澤彤攝）

財庫局：事前未留意牌子 廠方曾否認指「51」

有關報道指，劉焱戴疑似「51」口罩，質疑是她「個人撐『黑暴』的政治表態」，又批評劉「踩界戴『獨罩』。報道又引述有「社區幹事」批評劉焱政治敏感度明顯不足，違背港澳辦主任夏寶龍講的「愛國者治港」的原則。

財經事務及庫務局回應指，劉焱事前並未留意口罩牌子，也不知道有人認為有這樣的含意，否則一定不會購買或使用。

「Savewo 救世」早在去年12月發聲明，否認口罩是指「51」，而是該公司的商標「SW」，「SAVEWO 救世商標的設計靈感，來由英文字取自SAVE WORLD的頭文字『S』和『W』，利用了ZETA 科技向的藝術風格加以改良，把英文『S』『W』結合成獨一無二的原創SAVEWO LOGO 」，該公司又斥有關批評是「莫須有」。

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內地來港 曾任梁振英特首辦常秘

劉焱早年由內地來港，港大畢業，1990年8月加入政務職系後，於2014年4月晉升為首長級甲級政務官，曾在多個決策局及部門服務，包括前金融科、前布政司辦公室、中央政策組、前憲制事務科、前庫務局、政務司司長辦公室、前經濟局等。

她於2010年3月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），於2012年梁振英當選特首後，調任候任行政長官辦公室秘書長；梁振英上任後，劉焱出任特首辦常任秘書長，被視為梁振英「愛將」，至2017年7月重返財庫局出任常秘。