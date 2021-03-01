葉劉再撐劉利群斥批鬥無知：借「愛國者治港」造文章　損國家利益

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-01 12:47

政府上周宣布，原食環署署長劉利群晉升為食物及衞生局常任秘書長，但隨即被親中媒體翻舊帳，指控劉利群於修例風波期間處理示威者「連儂牆」不力，質疑其政治立場未夠愛國。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀較早前於社交網發文力撑對方，稱讚對方資深及能幹，呼籲外界停止「文革式批鬥」。 葉劉淑儀今日（3月1日）於港台節目中表示，有些人連政府運作都未搞清楚就胡亂批評，甚至對劉利群和其丈夫蔡海偉扣上「內奸」的帽子，借「愛國者治港」大造文章。她認為這是出於無知，而且極度打擊公務員士氣，導致政務官人心惶惶，隨時導致「又有人健康理由提前離開」。

蔡海偉被指「泛民內奸」 葉劉：如果係一早拉左啦！

葉劉淑儀指，很多人不清楚政府運作，其實清理「連儂牆」爭議，源於2010年政府控告一批法輪功學徒於政府公共地方張貼單張，案件引來司法覆核，自2013年纏訟到2019年社會事件期間都未完結，直至去年才完成。她指，政府公務員做事要先問法律意見，當然大家可以批評說「政府可以破格，剷咗先」，但公務員做事一定會先依法辦事，不會是一人可下的決定。

她又指，一些人士質疑劉利群擁有外國國籍，但事實上大批公務員回歸前已獲得居英權，當年中央政府寬大處理，外界不應翻舊帳。葉劉又指，有人翻出劉利群丈夫、社聯行政總裁蔡海偉的身份，質疑兩人屬泛民陣營，甚至指控他們為「泛民內奸、策劃首腦」，她認為這十分離譜，「如果係咁，一早拉左啦，你估佢係戴耀廷？」她認為，上述攻擊都是出於無知、不明政府運作，長此下去「唔係幾好」。

社聯行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

人身攻擊挫公務員士氣 「傷害國家利益」

葉劉淑儀提到，中央領導人提出「愛國者治港」的理論固然有理，但有些人拿來「放大造文章」，胡亂攻擊。她形容現時香港「百廢待舉」，很多立法、抗疫、經濟復甦的工作要做，而這些工作要由各級公務員通力合作才能完成，擔心這些人身攻擊的風氣，長遠而言會打擊公務員士氣，令人擔憂「會唔會下個到我呢」：「如果打擊佢哋士氣，令佢哋又健康理由提前離開，咁對特區政府無好處，對國家都無好處。無厘頭、無事實根據咁攻擊一啲資深政務官，我覺得係傷害香港利益，亦都係傷害緊國家利益。」

葉劉又指，政務官有一定年資後，在私人市場、非政府機構中很「搶手」，現時政府「廚房太熱」，擔心這種風氣下政府會流失更多人才。

公務員升遷交兩辦審核？ 葉劉：無必要

對於前新聞統籌專員馮煒光提出，公務員人事檔案應交由港澳辦、中聯辦審核，葉劉淑儀認為沒有必要，因為現時政務官升遷有行之有效的機制，評估工作表現應該交由最熟悉政府工作的人處理；至於愛國議題，現時有宣誓制度處理，不用橫生枝節。

她表示，要求政府領導層展現出「擔當勇氣」是對的，但公務員多年風氣，就是必須依法辦事、跟足程序、依循案例，這和要面對選舉的政治人物不同，這些多年來的積習不是一朝一夕可以處理，也不是改一改升遷制度就做到。

另外，葉劉淑儀在商台節目提到，支持將區議員剔除在行政長官選舉委員會外的建議。她認為區議會不是政權性組織，只是「區域組織」，《基本法》沒有提過區議會的政治角色。被問到如果區議會如果無政治角色，那為何政府又同時要求區議員宣誓，她回應指區議員雖無實權，但在地區上仍有一定資源、影響力，並以政府資源服務社會，有需要宣誓效忠國家。

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